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Суд вернул протоколы на задержанных на акциях в поддержку Азара

Задержание на акции в поддержку журналиста Ильи Азара

Тверской суд Москвы вернул в полицию дела об административных нарушениях, которые завели на участников пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Протоколы о нарушении правил проведения митингов были составлены неправильно. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд вернул в полицию административные дела в отношении журналистов "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, журналистки Виктории Ивлеевой, главредов "Медиазоны" и "Таких дел" Сергея Смирнова и Анастасии Лотаревой, координатора "Открытой России" Татьяны Усмановой, муниципального депутата Елены Филиной, автора телеграм-канала "Avtozak LIVE" Максима Кондратьева.

Илью Азара задержали 26 мая, когда он встал возле здания столичного управления МВД с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил Азара к 15 суткам ареста. Позже Мосгорсуд сократил срок до десяти суток. Журналист вышел на свободу 7 июня.

В защиту Азара каждый день к зданию МВД выходили десятки журналистов, депутатов, правозащитников и гражданских активистов. Они настаивали на том, что по закону одиночный пикет не является массовым мероприятием и не требует согласования. Петицию с требованием свободы Азару и всем задержанным за одиночные пикеты подписали свыше 84 тысяч человек. Тем не менее полиция продолжала задерживать пикетчиков.

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