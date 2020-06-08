Свалка из остатков СКК появилась у Финского залива в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива появилась свалка строительного мусора. Самосвалы свозят остатки разрушенного спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) в устье реки Красненькая. Информация об этом появилась в сообществе "Красивый Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Строительные отходы - бетонные блоки разных размеров, арматура, камни, куски асфальта, кирпич, грунт и глина - сваливают на берегу Финского залива. Высота некоторых "гор" мусора, по оценкам активистов, достигает 10 метров, протяжённость свалки – больше километра, ширина составляет от 300 до 400 метров.

Активисты направили запросы в прокуратуру и администрацию города. По их оценке, рекультивация и ликвидация свалки обойдутся в миллиарды рублей.

Обрушение здания СКК в Петербурге произошло 31 января, когда двое рабочих срезали ванты на крыше комплекса. Один из рабочих Матвей Кучеров находился на крыше без страховки. В момент обрушения он не успел добежать до строительной люльки. Кучеров погиб на месте. Следственный комитет потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения здания. Несмотря на гибель рабочего власти Петербурга отказались расторгнуть концессионное соглашение с компанией "СКА Арена". Разрушение комплекса, по мнению чиновников, "недостаточное основание" для досрочного расторжения договора с инвестором.