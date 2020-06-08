В Заполярье произошёл разлив 10 тонн нефти

В Ненецком автономном округе произошёл разлив 10 тонн нефти, сообщает "Интерфакс". Причина – разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной.

Отмечается, что из-за сложных метеоусловий вертолёт со специальными службами пока не может прибыть на место аварии для ликвидации последствий разлива.

Известно, что лицензия на разведку и добычу нефти на Дюсушевском месторождении принадлежит компании "Полярное сияние". Она зарегистрирована в Московской области.

Ранее из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ оказались загрязнены реки Далдыкан, Амбарная, озеро Пясино и близлежащие территории. Общая площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров.

Эксперты заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В загрязнённых топливом водоёмах в 200 раз превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. Нефтепродукты проникли в почву на глубину не менее двух с половиной сантиметров.

В Минприроды сроки восстановления экологии пострадавших земель и водоёмов оценили в 10 лет. Гендиректор компании "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что для ликвидации катастрофы понадобится не менее 10 миллиардов рублей.