Лицом к событию. Последний парад Лукашенко: "Саша - 3%"?

В Республике Беларусь 9 августа пройдут президентские выборы. Президент Александр Лукашенко во время сбора подписей столкнулся с кампанией гражданского сопротивления. Власти готовят фальсификацию выборов, ответит ли им народ? Не станет ли парад последним для Лукашенко на посту главы страны? Сохранится ли Республика Беларусь как суверенное государство или Владимир Путин добьется ее "глубокой интеграции? Ход избирательной кампании обсуждают журналист Дмитрий Навоша, координатор проекта "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, правозащитник Владимир Величко, кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30686290.html