С начала эпидемии COVID-19 в России умерли более шести тысяч человек

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. Умер за прошедший день 171 пациент. Общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 485 тысяч. Погибли 6142 пациента.
Выздоровели 11 709 человек. Таким образом, количество вылечившихся за сутки превысило число заболевших.
Больше всего заражений за минувший день зафиксировано в Москве - 1572. Умерли 59 человек.
До сегодняшнего дня в российской столице действовали серьёзные ограничения. Карантин, названный "режимом самоизоляции", был введен в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.
В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.
9 июня открываются парикмахерские и салоны красоты,
можно посещать кладбища. С 16 июня начнут работу летние веранды в кафе и ресторанах, заработают стоматологические кабинеты, возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарк. С 23 июня полностью заработают кафе и рестораны, спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к прежнему образу жизни москвичи, скорее всего, смогут вернуться через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.
О чем не говорят цифры
Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами, как и сайт Worldometers.info.
В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.
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