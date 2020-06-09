С начала эпидемии COVID-19 в России умерли более шести тысяч человек

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. Умер за прошедший день 171 пациент. Общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 485 тысяч. Погибли 6142 пациента.

Выздоровели 11 709 человек. Таким образом, количество вылечившихся за сутки превысило число заболевших.

Больше всего заражений за минувший день зафиксировано в Москве - 1572. Умерли 59 человек.

До сегодняшнего дня в российской столице действовали серьёзные ограничения. Карантин, названный "режимом самоизоляции", был введен в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.​

В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.

9 июня открываются парикмахерские и салоны красоты,

можно посещать кладбища. С 16 июня начнут работу летние веранды в кафе и ресторанах, заработают стоматологические кабинеты, возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарк. С 23 июня полностью заработают кафе и рестораны, спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к прежнему образу жизни москвичи, скорее всего, смогут вернуться через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.