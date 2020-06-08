В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Так называемый режим самоизоляции, а также прогулки по графику и электронные пропуска, с 9 июня будут отменены в Москве. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ещё до его выступления об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

Собянин в своём обращении также рассказал, как Москва будет возвращаться к привычному образу жизни.

С 9 июня:

отменяется самоизоляция, пропускной режим и прогулки по графику в том числе для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями;

возобновляют работу социальные карты и бесплатный проезд в общественном транспорте для льготников;

могут открыться парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству;

отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ;

театрам, концертным организациям и циркам разрешается проводить репетиции;

можно посещать кладбища.

С 16 июня:

начнут работу летние веранды в кафе и ресторанах, заработает стоматология;

откроются библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства;

возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарки.

С 23 июня:

полностью кафе и рестораны, спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны;

начнут работу детские сады;

снимут ограничения на использование уличных качелей, тренажеров, лавочек;

в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты;

возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Ранее Собянин пообещал "более радикальные" смягчения карантинных ограничений в городе. По его словам, в Москве стало меньше случаев коронавирусноё инфекции, пневмонии и смертей. При этом Собянин отметил, что к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.

Карантин, названный "режимом самоизоляции", был введен в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.​

В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.

Сейчас в Москве в среднем выявляется чуть менее 2 тысяч инфицированных коронавирусом в день, на пике эпидемии это было 4-5 тысяч.