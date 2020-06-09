Михаил Ефремов задержан, суд изберёт ему меру пресечения

В Москве задержан актёр Михаил Ефремов, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня же должен состояться суд о мере пресечения для Ефремова. Cообщается, что следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Авария с участием актёра произошла в центре Москвы накануне вечером. Автомобиль, за рулём которого, как утверждается, был Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремов не пострадал.​

Актёр был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, он был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин. Ефремова отпустили и вызвали утром на допрос, однако он на него не явился. Домой к Ефремову приехала полиция и доставила его на допрос, по итогам которого актёра задержали.

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов – актёр театра и кино, заслуженный артист России, известный, помимо прочего, участием в сатирических проектах "Гражданин поэт" и "Господин хороший".