На сайте голосования по Конституции опубликовали фейковые поправки

На сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru) опубликовали несуществующие поправки и неточности. Об этом сообщает "Медуза". Ряд ошибок к моменту публикации уже исправили, другие убрали вместе с самими поправками, но некоторые до сих пор остаются на сайте.

Текст некоторых изменений в Конституцию отличается от содержания настоящих поправок.

В частности, была опубликована поправка, которая называла детей "важнейшим достоянием Российской Федерации". Однако такая формулировка была в тексте поправок перед вторым чтением в Госдуме, но ее убрали, признав неудачной, так как в таком контексте дети считаются "собственностью государства". В принятом тексте документа детей называют "приоритетом государственной политики России".

Также на сайте прописали не все полномочия Конституционного суда, оставили лишь фразу: "Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов".

У органов местного самоуправления сначала забрали право на охрану общественного порядка, а потом вернули. А потом удалили эту статью с сайта вообще.

Также оказался изменен пункт об ограничениях для депутатов Госдумы. На сайте говорилось, что депутатом может быть гражданин, "не имеющий иностранного гражданства", тогда как в поправках прописано словосочетание "гражданство иностранного государства".

Ранее в первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в Конституцию не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах. Внимание на это обратили "Ведомости" и "Медиазона". После этого ошибку исправили.