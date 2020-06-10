В России общее число заразившихся коронавирусом превысило 490 тысяч

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 8404 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли за прошедший день 216 пациентов. Последний раз более 200 смертей фиксировалось две недели назад.

Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло почти 494 тысяч. Погибли 6358 человек.

Выздоровели за сутки 10386 человек. Количество вылечившихся за прошедший день вновь превысило число заболевших.

По данным Роспотребнадзора, за последний день проведено 290,6 лабораторных исследований. Под наблюдением медиков остаются более 318 тысяч человек.

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