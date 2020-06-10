Российский аппарат ИВЛ "Авента-М" отзывают из больниц

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) начал отзыв произведенных им аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" из российских больниц. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу концерна, это делается в связи с принятым ранее решением Росздравнадзора о приостановке их эксплуатации.

Аппараты ИВЛ отзывают для "дополнительного тестирования при повышенных нагрузках и внештатных ситуациях". Использование "Авента-М" было временно запрещено в России после их возгораний, в результате которых погибли 7 человек, в том числе пациенты с COVID-19. В конце мая КРЭТ заявлял о том, в СМИ "развернута массированная информационная кампания, цель которой – дискредитировать корпорацию "Ростех" и входящий в неё концерн". За два дня до этого на "Уральском приборном заводе", где производятся аппараты "Авента-М", второй раз за две недели сменилось руководство.

В апреле аппараты ИВЛ "Авента-М" были поставлены в США для помощи этой стране в борьбе с коронавирусом, но так и не были использованы в американских больницах. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.