Трое сотрудников ТЭЦ задержаны по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске в среду задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанные сотрудники дочерней компании холдинга "Норникель" находятся в статусе подозреваемых, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут для них меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявили обвинение в нарушении правил охраны природной среды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

4 июня суд в Норильске арестовал на два месяца Старостина, его обвиняют в халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Следственный комитет также возбудил несколько уголовных дел: по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды, о загрязнении вод. После задержания Старостин отказался от дачи показаний.

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а её масштабы замалчивались и приуменьшались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.