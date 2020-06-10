Авиаперевозчик S7 ведёт переговоры с дочерней структурой государственного “Росатома” о продаже плавучего космодрома “Морской старт”, — сообщил ТАСС со ссылкой на два неназванных источника.

После пандемии у частной компании нет денег на проект, — утверждает один из источников. Кроме того, он отметил, что для космодрома нужно будет создать с нуля береговую инфраструктуру, а командное судно и пусковая платформа находятся в плохом состоянии после демонтажа с них американского оборудования.

“Морской старт” предполагал запуски ракет-носителей с плавучего космодрома в Тихом океане. Проект был запущен международным консорциумом с участием России, США и Украины в 1995 году. С платфомы удалось провести 32 успешных пуска. Однако проект оказался убыточным и был выкуплен сначала российской ракетно-космической корпорацией “Энергия”, а в 2016-м у неё – S7 Group за 160 миллионов долларов.

На космодроме использовались ракеты-носители “Зенит” производства Южного машиностроительного завода в Днепре. Они, в свою очередь, больше чем на 70 процентов состоят из российских комплектующих. После событий 2014 года “Морской старт” не произвёл ни одного пуска. В перспективе украинскую ракету должна была заменить российская “Союз-5”, однако её разработка фактически не начата.

В апреле основатель и основной владелец S7 Владислав Филев сказал, что программа “заморожена до лучших времён”, и у перевозчика нет на неё времени и ресурсов. В том месяце пассажиропоток российских авиакомпаний сократился больше чем на 90 процентов из-за пандемии.