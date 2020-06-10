Учителей нескольких московских школ принуждают голосовать за поправки

Учителей московских школ принуждают голосовать за поправки в Конституцию, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на педагогов двух учебных заведений. Информацию подтвердил источник Радио Свобода в ещё одной столичной школе.

По словам преподавателей, руководство угрожает им в случае отказа увольнением. Один из учителей средней школы Алексеевского района Москвы передал "Открытым медиа" переписку в рабочем чате в WhatsApp, в котором начальство опубликовало сообщение следующего содержания: "Все преподаватели школы, имеющие регистрацию в Москве, в обязательном порядке голосуют за поправки к Конституции!".

Также учитель передал СМИ аудиозапись, сделанную во время педсовета, на котором руководство школы приказывает преподавателям зарегистрироваться на сайте московский мэрии mos.ru или в центрах "Мои документы", причём именно для дистанционного электронного голосования. После этого педагоги должны отчитаться перед начальством о регистрации. Точно такое же требование, по данным "Открытых медиа", выдвинуло учителям руководство школы "Воробьёвы горы".

При этом один из директоров, объявляя о требовании, сказал, что "это приказ департамента образования Москвы". В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.

В профсоюзе "Учитель" утверждают, что в организацию поступила жалоба на распоряжение голосовать за поправки от преподавателей пока только одной школы.

По данным из разных источников, к голосованию принуждают также сотрудников производственно-технического управления столичной электросетевой компании МОЭСК и студентов Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В правительстве Москвы "Открытым медиа" заявили, что мэрия через профильные департаменты действительно разослала подконтрольным организациям разнарядку зарегистрировать своих сотрудников и их родственников на портале госуслуг, но это всего лишь просьба, а не приказ.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов назвал сообщения СМИ о принуждении к голосованию за поправки "фейками".