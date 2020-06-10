Учителей нескольких московских школ принуждают голосовать за поправки

Учителей московских школ принуждают голосовать за поправки в Конституцию, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на педагогов двух учебных заведений. Информацию подтвердил источник Радио Свобода в ещё одной столичной школе.
По словам преподавателей, руководство угрожает им в случае отказа увольнением. Один из учителей средней школы Алексеевского района Москвы передал "Открытым медиа" переписку в рабочем чате в WhatsApp, в котором начальство опубликовало сообщение следующего содержания: "Все преподаватели школы, имеющие регистрацию в Москве, в обязательном порядке голосуют за поправки к Конституции!".
Также учитель передал СМИ аудиозапись, сделанную во время педсовета, на котором руководство школы приказывает преподавателям зарегистрироваться на сайте московский мэрии mos.ru или в центрах "Мои документы", причём именно для дистанционного электронного голосования. После этого педагоги должны отчитаться перед начальством о регистрации. Точно такое же требование, по данным "Открытых медиа", выдвинуло учителям руководство школы "Воробьёвы горы".
При этом один из директоров, объявляя о требовании, сказал, что "это приказ департамента образования Москвы". В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.
В профсоюзе "Учитель" утверждают, что в организацию поступила жалоба на распоряжение голосовать за поправки от преподавателей пока только одной школы.
По данным из разных источников, к голосованию принуждают также сотрудников производственно-технического управления столичной электросетевой компании МОЭСК и студентов Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
В правительстве Москвы "Открытым медиа" заявили, что мэрия через профильные департаменты действительно разослала подконтрольным организациям разнарядку зарегистрировать своих сотрудников и их родственников на портале госуслуг, но это всего лишь просьба, а не приказ.
В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов назвал сообщения СМИ о принуждении к голосованию за поправки "фейками".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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