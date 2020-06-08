В Красноярском крае во время голосования по поправкам в Конституцию России будут разыграны десять однокомнатных квартир, десять автомобилей и пятьдесят смартфонов, сообщают "Север. Реалии".
Отмечается, что специальную викторину на знание Конституции, победители которой получат дорогие призы, власти планируют проводить возле избирательных участков. Они заработают 25 июня – в день начала досрочного голосования по поправкам.
Кто оплачивает призы викторины – не сообщается. Известно, что она проводится по инициативе Красноярского отделения общественной организации "Ассоциация юристов России". Его председателем является президент нотариальной палаты региона Светлана Зылевич, которая ранее с сенатором Андреем Клишасом презентовала изменения в Конституцию России на заседании Общественной палаты Красноярского края.
В понедельник издание "Открытые медиа" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщило, что в Кремле поставили задачу перед губернаторами обеспечить во время голосования по поправкам в Конституцию явку не менее 60%.
На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия выпустила инструкцию по электронному голосованию, которое пройдёт в Москве и Нижнем Новгороде. В ней ЦИК фактически прямо агитирует отдать свой голос за поправки.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на неопределённый срок. Позже Владимир Путин назначил его на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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