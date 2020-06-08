В Красноярском крае во время голосования по поправкам в Конституцию России будут разыграны десять однокомнатных квартир, десять автомобилей и пятьдесят смартфонов, сообщают "Север. Реалии".

Отмечается, что специальную викторину на знание Конституции, победители которой получат дорогие призы, власти планируют проводить возле избирательных участков. Они заработают 25 июня – в день начала досрочного голосования по поправкам.

Кто оплачивает призы викторины – не сообщается. Известно, что она проводится по инициативе Красноярского отделения общественной организации "Ассоциация юристов России". Его председателем является президент нотариальной палаты региона Светлана Зылевич, которая ранее с сенатором Андреем Клишасом презентовала изменения в Конституцию России на заседании Общественной палаты Красноярского края.

В понедельник издание "Открытые медиа" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщило, что в Кремле поставили задачу перед губернаторами обеспечить во время голосования по поправкам в Конституцию явку не менее 60%.

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия выпустила инструкцию по электронному голосованию, которое пройдёт в Москве и Нижнем Новгороде. В ней ЦИК фактически прямо агитирует отдать свой голос за поправки.