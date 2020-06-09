"Мы не расходный материал". Члены избиркомов не хотят работать

Российские власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля, а начнется фактически 25 июня. Оно пройдет, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфицирования коронавирусом в Москве и регионах. На участках практически не будет независимых наблюдателей, а многие избиратели смогут проголосовать досрочно у себя дома. Глава ЦИК Элла Памфилова обещает, что плебисцит пройдет с соблюдением всех санитарных требований. Тем не менее от работы во время голосования отказываются даже члены участковых избирательных комиссий.

Они обратились к своим коллегам с призывом не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию.

"Голосование 1 июля – опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии – как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких это будет смертельным. Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей. Ведь мы отлично знаем, какую сознательность при любых голосованиях проявляют люди старших возрастов. Но именно для них коронавирус особенно опасен. А нам предстоит ходить из квартиры в квартиру с переносными урнами в течение семи дней – это самый верный способ распространения болезни. Мы – не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля – и призываем всех присоединиться к нашей забастовке", – говорится в обращении, которое подписали около 200 членов участковых избирательных комиссий (УИК) из разных российских регионов.

Один из инициаторов забастовки членов избирательных комиссий предприниматель Сергей Лебедев рассказал Радио Свобода, что отказался работать на голосовании 1 июля не только из-за риска заразиться коронавирусом, но и по политическим причинам:

Там огромное количество бюджетников, которые боятся своего директора больше, чем Covid



– Сама процедура голосования настолько непрозрачна, что ничего проконтролировать невозможно. Плюс риск заражения Covid-19. У меня родственники в группе риска. Поэтому я не буду участвовать в организации голосования. Но я не думаю, что после нашего обращения люди будут массово отказываться от работы в комиссиях. Там огромное количество бюджетников, которые боятся своего директора гораздо больше, чем Covid. А содержание самих поправок в Конституцию, я думаю, их тоже не слишком волнует. Комиссии на 90 процентов состоят из людей, достаточно равнодушных к выборам – их туда просто загнали. Кроме того, к нам не присоединится какая-то часть независимых наблюдателей. Они считают, что хоть какое-то наблюдение все равно лучше, чем бездействие, с чем я не согласен. Потому что, сидя в ТИКе или в УИКе в день голосования, они ничего не увидят. Других независимых наблюдателей, которые могли бы им помочь, просто нет. Ну, и досрочное голосование с домашним голосованием в палатках, в подъездах, плюс электронное голосование. Нужный результат они сделают заранее.

– Если бы не было эпидемии Covid-19, вы бы работали в ТИКе?

– Процедура голосования непрозрачна. У нас есть достаточно неплохой Федеральный закон №67, хоть его многие и ругают. И если бы было много наблюдателей и неравнодушных членов комиссии, мы могли бы гарантировать, что каждый голос зачтется правильно. Но это голосование не имеет никакого отношения ни к закону, ни к выборам. В процедуре столько дыр, что я не уверен, что, если бы Covid не было, я бы все равно работал. Они так торопятся провести голосование, потому что уже сейчас понятно, что у страны огромные проблемы с экономикой. Но основное начнется осенью. Так что их главная цель – переназначить царя, – полагает один из авторов обращения к членам избирательных комиссий Сергей Лебедев.

От работы в УИК также отказался президент ассоциации работников финансового рынка ACI Russia – The Financial Markets Association Сергей Романчук. Он полагает, что большинство членов комиссий не последуют его примеру и все равно будут участвовать в организации голосования, потому что это оплачиваемая работа, а многие в условиях кризиса нуждаются в деньгах. В интервью Радио Свобода Романчук объяснил, почему лично он принимает участие в забастовке членов избирательных комиссий:

Я не могу участвовать в незаконном мероприятии, кроме того, это небезопасно

– Весь процесс этого голосования выходит на рамки действующего законодательства. Мы привыкли работать в избирательных комиссиях на основании соответствующего закона. А это голосование является незаконным, потому что не соответствует ни текущей Конституции, ни существующим законам. В бюллетене у нас спрашивают: "Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию?" Изменения не могут вноситься пакетом. Каждая поправка должна голосоваться отдельно. В общем, те процедуры, которые предусмотрены для изменения Конституции, очевидно, нарушаются. Участвовать в этом, да еще и организовывать сам процесс, для меня неприемлемо.

Второй момент – это небезопасно. Совершенно очевидно, что нет никакой необходимости и срочности в том, чтобы проводить голосование сейчас таким образом, когда есть ограничения и на массовые мероприятия, и на общение людей. Мы видим, что количество выявляемых новых случаев по всей России, если мы вычтем Москву, только растет. По сути дела, эпидемия в разгаре, и участие в работе комиссии является небезопасным. У меня большой опыт, я работаю в УИК с 2012 года, занимаюсь, в том числе, и надомным голосованием. И на практике знаю, что не все процедуры соблюдаются полностью. Наивно полагать, что все будут надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиком и так далее, как это предусмотрено в инструкциях. По моему прошлому опыту, я практически всегда чем-то заболевал. Потому что, когда вы за один день обходите несколько десятков квартир, обязательно подхватите какую-нибудь инфекцию. В данном случае могут пострадать как члены избирательных комиссий, так и голосующие. В общем, это незаконное, бессмысленное и небезопасное мероприятие. Поэтому я и отказался.

–​ Сколько из ваших коллег, из членов избирательных комиссий, поддержат вашу инициативу и тоже откажутся? И что может из этого выйти? Трудно ли будет найти новых членов избирательных комиссий?

– УИКи уже сформированы, они остаются до следующих выборов. Даже отказ от участия в данной процедуре голосования не влечет за собой исключение из числа участников комиссии. Вопрос в том, многие ли откажутся, и хватит ли оставшихся для организации голосования. Я думаю, что, скорее всего, проблема будет решаться деньгами. Большинство членов комиссий – это, как правило, бюджетники, у них не самые оплачиваемые должности, плюс все бюджетники зависят от администрации. Здесь будет вопрос цены или давления. Вряд ли все откажутся работать.

Большинство членов комиссий – бюджетники, вопрос будет решаться деньгами или давлением

–​ Почему российской власти так важно провести голосование по поправкам в Конституцию именно сейчас, в период эпидемии?

– Рейтинг Владимира Путина неуклонно снижается и, скорее всего, будет продолжать падать. Год будет тяжелым с экономической точки зрения, и ситуация вряд ли сильно улучшится. Эпидемия продолжается, уходит в регионы. Ослабление карантинных мер в Москве, может быть, поможет немножко оживить здесь бизнес. Но в целом это не является настолько большим позитивом, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Скорее всего, по итогам этого года ВВП в России упадет до 10 процентов. Соответственно, доходы населения тоже уменьшатся. Власть будет продолжать терять популярность. Поэтому им важно провести голосование как можно раньше, – считает президент ACI Russia – The Financial Markets Association Сергей Романчук.

Эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук полагает, что забастовка членов избирательных комиссий не будет масштабной, и голосование по поправкам в Конституцию проведут без помех:

Я не верю в массовый характер забастовки – люди будут пытаться заработать



– Я не верю в более или менее массовый характер этой забастовки, потому что это возможно только в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, каких-то крупных городах. А в остальной части страны люди будут пытаться заработать, поэтому они в члены избиркомов чаще всего и идут, пытаясь получить хоть какую-то копеечку. Те деньги, которые сейчас получают за участие в организации голосования, для многих людей неплохая подработка, особенно с учетом сложной экономической ситуации из-за эпидемии. Конечно, какое-то количество отказов от участия в работе избиркомов будет, но вряд ли оно будет массовым. Я сомневаюсь, что где-то, кроме Москвы и Петербурга, может получиться так, что в комиссиях не будет хватать, например, кворума для работы, а повлиять на голосование может только отсутствие кворума. А для этого должна отказаться работать половина комиссии, – рассуждает эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук.

Стимулировать деньгами для участия в голосовании будут не только членов избирательных комиссий, но и самих граждан. В Красноярском крае в дни голосования по поправкам в Конституцию вблизи участков будут раздавать бланки для участия в викторине на знание Основного закона. Главные призы – автомобили и квартиры. "Викторина направлена на вовлечение граждан в развитие системы государственной власти и местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права и призвана побудить граждан изучить Конституцию и поправки, вносимые в нее", –​ говорится на сайте викторины. Ее призовой фонд – 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов.