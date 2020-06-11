В Санкт-Петербурге активиста задержали третий раз за неделю

В Санкт-Петербурге в третий раз за неделю задержали активиста Алексея Изосимова. Об этом сообщает телеграм-канал "Бессрочный протест".

Его доставили в отдел полиции №16 якобы за то, что Изосимов отказался показать документы полиции. На активиста составили протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции.

Изосимова дважды задержали 8 июня. Сначала полицейские составили на него протокол за нарушение режим самоизоляции – он сидел на скамейке. После того как он вышел из отдела полиции, активиста снова задержали, чтобы "пробить на розыск".

В апреле полиция задержала Алексея Изосимова во время съемки крестного хода около Казанского собора. Ему вменяли публичное оскорбление представителя власти, но затем отпустили без составления протокола. Изосимов входил в состав истцов двух коллективных исков к правительству Санкт-Петербурга с требованием отменить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Суд отказал в требованиях.