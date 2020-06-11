В Пскове суд признал законным строительство химзавода

В Пскове городской суд отказался признавать незаконными разрешения, выданные на строительство химзавода "Титан-Полимер". Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на лидера движения "Свободный берег" Игоря Батова.

Авторы судебного иска утверждают, что при выдаче разрешения на строительство завода было большое количество нарушений. По словам Батова, заключения и документы, которые предоставил "Титан-Полимер", содержали несовпадения. Истцы намерены обжаловать решение суда.

Власти Пскова выдали разрешение ООО "Титан-Полимер" для строительства химического завода в особой экономической зоне "Моглино", которая располагается в восьми километрах от центра города. Местные жители и активисты уже не первый раз высказывают недовольство решением чиновников. Активисты устраивали митинги и собирали подписи против стройки.



