Собянин рекомендовал москвичам не ходить на парад Победы. Видео

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В эфире телеканала "Россия 24" Собянин сказал, что никаких массовых мероприятий на эти дни не планируется, так как они из-за эпидемии коронавируса пока запрещены. "Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки, зрителей там не должно быть", – подчеркнул мэр.

Также в четверг Собянин заявил, что с момента открытия торговых центров больше недели назад и после того, как разрешили прогулки, "ничего плохого в городе не случилось". Наоборот, показатели улучшаются по всем без исключения параметрам, заверил Сергей Собянин.

Ранее действие электронных пропусков в Москве продлевалось до 14 июня. Решение о досрочном снятии ограничений Сергей Собянин принял после разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждали источники "Медузы". Одна из версий – необходимость обеспечить явку и результат на голосовании о поправках в Конституцию 1 июля. Опасения, что карантин сняли преждевременно, высказывают политологи и врачи.

По официальным данным на утро четверга, в Москве за сутки было выявлено примерно полторы тысячи новых случаев инфицирования коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 за сутки 53 пациента. В последние дни суточный прирост случаев инфицирования стабильно держится на отметке менее двух тысяч, что соответствует середине апреля. Суточный максимум в Москве приходился на первую половину мая – более шести с половиной тысяч случаев заражений.