Врач из Кирова: медиков заставляют идти на голосование о поправках

Врач поликлиники номер 7 при Кировском клинико-диагностическом центре Константин Копанев утверждает, что заведующим подразделениями центра — в их числе девять поликлиник и две женские консультации — отдел кадров разослал письмо с требованием организовать участие медиков в голосовании по поправкам к Конституции, предложенным Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на врача. Издание также публикует скан письма.
В электронном письме говорится, что заведующие должны собрать информацию о том, кто из сотрудников в какой день пойдет голосовать. При этом 1 июля - в официальный день голосования - идти на участки не рекомендуется. "Все должны проголосовать в период с 25.06.2020 по 30.06.2020" — сказано в письме. В нём также говорится, что с 25 июня заведующие обязаны каждый вечер отчитываться о числе проголосовавших подчинённых. К письму также прикреплена методичка об агитации в трудовых коллективах. "Цель мобилизационной работы — обеспечить участие в голосовании 100 процентов работников трудовых коллективов и членов семей" - сказано в ней.
О том, что голосовать работники должны непременно за поправки, в письме не говорится.
"Дождь" и "Открытые медиа" накануне сообщили, что руководство группы строительных компаний ПИК разослало сотрудникам сообщения с просьбой "обеспечить явку" на голосование по поправкам в Конституцию. В компании не стали это отрицать, назвав сообщение "разъяснительной работой" для тех, у кого нет регистрации в Москве. Там же добавили, что "некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия".
Ранее ряд СМИ, а также, например, Алексей Навальный, публиковали сообщения, получаемые ими из различных источников, о различных схемах принуждения работников, главным образом бюджетных организаций, к участию в голосовании. Речь как правило идёт об обеспечении явки, а не об агитации собственно за поправки. В ряде организаций в Москве, как утверждается, сотрудникам настоятельно рекомендуют зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы проголосовать удалённо. Достоверность публикуемых сообщений не всегда возможно проверить. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже назвала большинство из них "фейками".
- Порог явки на голосовании по поправкам не предусмотрен - в отличие от референдума. Поправки будут считаться одобренными при любой явке, если большинство пришедших проголосуют за. Однако СМИ со ссылкой на источники писали, что Администрация президента ставит задачу обеспечения явки не менее 50 процентов, а в идеале более 65 процентов, чтобы она была сопоставима с явкой на выборах президента в 2018 году.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.