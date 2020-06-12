Врач из Кирова: медиков заставляют идти на голосование о поправках

Врач поликлиники номер 7 при Кировском клинико-диагностическом центре Константин Копанев утверждает, что заведующим подразделениями центра — в их числе девять поликлиник и две женские консультации — отдел кадров разослал письмо с требованием организовать участие медиков в голосовании по поправкам к Конституции, предложенным Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на врача. Издание также публикует скан письма.

В электронном письме говорится, что заведующие должны собрать информацию о том, кто из сотрудников в какой день пойдет голосовать. При этом 1 июля - в официальный день голосования - идти на участки не рекомендуется. "Все должны проголосовать в период с 25.06.2020 по 30.06.2020" — сказано в письме. В нём также говорится, что с 25 июня заведующие обязаны каждый вечер отчитываться о числе проголосовавших подчинённых. К письму также прикреплена методичка об агитации в трудовых коллективах. "Цель мобилизационной работы — обеспечить участие в голосовании 100 процентов работников трудовых коллективов и членов семей" - сказано в ней.

О том, что голосовать работники должны непременно за поправки, в письме не говорится.

"Дождь" и "Открытые медиа" накануне сообщили, что руководство группы строительных компаний ПИК разослало сотрудникам сообщения с просьбой "обеспечить явку" на голосование по поправкам в Конституцию. В компании не стали это отрицать, назвав сообщение "разъяснительной работой" для тех, у кого нет регистрации в Москве. Там же добавили, что "некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручения руководства и взяли на себя повышенные полномочия".

Ранее ряд СМИ, а также, например, Алексей Навальный, публиковали сообщения, получаемые ими из различных источников, о различных схемах принуждения работников, главным образом бюджетных организаций, к участию в голосовании. Речь как правило идёт об обеспечении явки, а не об агитации собственно за поправки. В ряде организаций в Москве, как утверждается, сотрудникам настоятельно рекомендуют зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы проголосовать удалённо. Достоверность публикуемых сообщений не всегда возможно проверить. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже назвала большинство из них "фейками".