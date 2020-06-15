Военным хватает. Волнует ли Кремль снабжение Крыма водой

Запасы крымских водохранилищ сейчас настолько малы, что подконтрольным России властям Крыма, возможно, придется объявлять чрезвычайную ситуацию на полуострове, заявил в интервью сайту Крым.Реалии заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий русло реки Днепр с Крымом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году подача воды по каналу была остановлена.

Официальный Киев заявляет, что возобновление водоснабжения полуострова с материковой Украины возможно только после его деоккупации, и это не является предметом торга. Из-за засушливой погоды в мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 миллиона кубометров, это признал крымский Госкомводхоз. Владельцы сельскохозяйственных угодий также опасаются нашествия саранчи из-за обмеления водохранилищ в Крыму.

В марте этого года тогда только что назначенный премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что "там живут украинцы, а Крым – это Украина".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев", – заявил тогда Шмыгаль. Эта позиция была подвергнута резкой критике со стороны многих украинских политиков. Позднее Шмыгаль тоже заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после восстановления территориальной целостности Украины.

Некоторые аналитики заговорили о том, что Кремль может попытаться решить проблему водоснабжения Крыма с помощью военной операции против Украины. В подборке мнений, собранной сайтом Крым.Реалии, о возможности такого сценария говорят американский аналитик Пол Гобл из The Jamestown Foundation, эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд, военный аналитик издания Ukrainian Defense Review Антон Михненко. Пол Гобл, в частности, предположил, что Москва может представить военную агрессию как "гуманитарный жест".

Независимый военный аналитик Юрий Федоров, в свою очередь, отмечает, что российские войска в Крыму в ходе проходящих там учений отрабатывают именно наступательные, а не оборонительные операции.

Однако обозреватель украинской службы Радио Свобода Виталий Портников сомневается, что проблема нормального водоснабжения Крыма вообще сильно волнует Кремль. Ведь для военных баз там воды хватает:

– В России сейчас все увлечены обсуждением предстоящего парада Победы в условиях пандемии, так называемого всенародного голосования по поправкам к Конституции. О Крыме сейчас мало кто вспоминает, но ситуация с водоснабжением складывается действительно серьезная. Как вы считаете, после 1 июля обратит Путин внимание на эту ситуацию?

– О том, что в Крыму после его аннексии Россией может сложиться катастрофическая ситуация с водоснабжением, говорили с 2014 года. Всегда объясняли, что Крым – это не остров, это полуостров, который связан с материком. Что развитие Крыма как территории после его присоединения к Украинской ССР осуществлялось во многом еще и потому, что одновременно было налажено эффективное водоснабжение Крыма, которого не было на протяжении всех тысячелетий его истории. Именно поэтому сельское хозяйство, которое мы наблюдаем в Крыму сегодня, поразительно отличается или отличалось, наверное, уже можно говорить в прошедшем времени, от того сельского хозяйства, которое было в Крыму в далеком прошлом. И именно поэтому аннексия Крыма, которая должна была продемонстрировать, что полуостров – это неотъемлемая часть России, на самом деле продемонстрировала, что полуостров – неотъемлемая часть Украины, что именно с этой страной или даже с территорией, с цивилизацией полуостров был связан на протяжении многих столетий. Более того, даже Крымское ханство, последнее государство на территории Крыма перед его оккупацией Российской империей еще в екатерининские времена, располагалось не только на полуострове, но и в большой степени на материке. Именно это давало этому государству жизнеспособность. Так что, вне всякого сомнения, история с водоснабжением – это прогнозируемая история.

Для снабжения потребностей Крыма как военной базы воды хватает

Но, с другой стороны, мы не знаем, до какой степени, в принципе, этой ситуацией озабочен Кремль. Потому что по большому счету та вода, которая приходила на территорию Крыма по Северо-Крымскому каналу, создала возможности для нового сельского хозяйства в степном Крыму, где совершенно специфическая и экономическая ситуация, с которой Крым никогда не сталкивался. Она привела к появлению новой прослойки фермеров, а в советские времена – к новым колхозам на территории, которые, в принципе, не могли бы существовать там, где не было Северо-Крымского канала, и не могли бы там выращивать никакой продукции. Естественно, новые колхозы – это новые поселки, это разрастание населенных пунктов.

Нужно ли это Владимиру Путину сегодня? Вообще, интересует ли его сельское хозяйство Крыма и то население, которое живет на этой части полуострова? Потому что, по большому счету, воды для снабжения Севастополя, для снабжения потребностей Крыма как военной базы хватает и из тех ресурсов, которые существуют на самом полуострове. По крайней мере сейчас, если не возникнут какие-то непредвиденные катаклизмы типа сильной засухи и так далее. В целом, воды в Крыму для военных потребностей достаточно. Нужно ли Владимиру Путину, чтобы все эти населенные пункты развивались, если учесть, что там живет большое количество украинского и крымскотатарского населения? Чтобы там развивалось сельское хозяйство, которое привлекало именно этих людей, давало им возможность продолжать жить в Крыму? Или, может быть, он заинтересован в оттоке этого населения? Может быть, он заинтересован в том, чтобы Крым окончательно превратился в военную базу, на которой могут жить только те, кто выполняет свои служебные обязанности? А для всех других – Крым, по крайней мере его степная часть – это непривлекательная, нежизнеспособная территория, с которой нужно выезжать.

– То есть вы исключаете, что Путин даже задумывается о том, чтобы решить военным путем эту проблему?

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды по каналу, необходимо оккупировать очень большую территорию Украины​

– Я, честно говоря, не очень понимаю, что означает – решить военным путем проблему Северо-Крымского канала. Ведь вода же идет по очень большой территории. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды по каналу, необходимо оккупировать очень большую территорию Украины. Необходимо выставить свои посты по обоим берегам Днепра. Потому что понятно, что канал может быть в любом месте перекрыт, и на этом все водоснабжение окончится. Это очевидная совершенно вещь. Канал нужно восстанавливать и в самой Украине, и на территории Крымской автономии. И это специальные работы, которые требуют совместных усилий двух государств. Но как-то странно себе представить, что ради того, чтобы воды в Крыму было больше, Владимир Путин затеет сейчас широкомасштабную кампанию по оккупации Украины как таковой. Это очень странный, во-первых, подход к делу. Во-вторых, непонятно, есть ли у Кремля сейчас ресурсы для такой широкомасштабной военной кампании. Я могу себе представить, условно говоря, военную кампанию с захватом еще каких-то населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Могу себе представить, что российские войска могут захватить какие-то соседние с Крымом территории, были такие попытки, чтобы обеспечить, например, снабжение Крыма электроэнергией. Помните, в первые дни после аннексии на территории Херсонской области пытались расположить российские воинские части. Но это не решает проблемы водоснабжения.

– А возможны ли какие-то уступки со стороны Киева? Скажем, президенту Украины Владимиру Зеленскому захочется, чтобы наладить диалог с Путиным, предложить ему восстановить подачу воды в обмен на какие-то уступки?

– Во-первых, что значит – чтобы наладить диалог? Опять-таки, чтобы понимать, что кроется за этими словами, должны быть конкретные договоренности сторон даже теоретически, о которых сейчас, мне кажется, мало кто может помыслить. У украинской стороны какая-то непонятная позиция, потому что она понятная у российской стороны, Владимир Путин ее не раз демонстрировал. Да, безусловно, Владимир Зеленский хочет окончания войны в Донбассе. Он хочет территориальной интеграции Украины. Но у него есть совершенно четкие требования относительно этой территориальной интеграции – выборы при украинском контроле на территории при получении контроля Украины над ее собственной границей. И мы видим, что в Кремле не только не собираются идти на эти условия, они даже не собираются ликвидировать так называемые "народные республики", о которых есть упоминание в Минских соглашениях. И непонятно, будет ли Владимир Путин ради того, чтобы подать воду в Крым, отказываться от контроля над Донбассом. Это один момент.

Другой момент, и достаточно серьезный, заключается в том, что в самом украинском обществе тема подачи воды в Крым – это тема, которая приводит к серьезному, я бы сказал, возбуждению. И когда украинские чиновники даже пытаются эту тему поднимать, возможно, выясняя общественную реакцию, возможно, по незнанию, это приводит к очень серьезным последствиям для их политической репутации.

Мне кажется, самый яркий пример – это высказывание действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он в начале своей работы на этом посту стал говорить о возможности подачи воды в Крым. Говорил он об этом громко, говорил об этом на телевидении, говорил о том, что в Крыму проживают украинские граждане и Украина не должна лишать их этой воды. Но с течением времени позиция Шмыгаля изменилась до противоположной. Она не сразу так менялась. Сначала говорил, что да, конечно, мы подадим воду в Крым, но он должен для этого быть деоккупирован. Сейчас Шмыгаль уже говорит о том, что Россия должна отвечать за территорию, которую она оккупировала, что она не исполняет своих обязательств, с точки зрения международного права, по отношению к оккупированной территории, наладить нормальную жизнь людей на этой территории. Мы видим, что, в принципе, никакой платформы для разговоров по Крыму нет. И, самое главное, я не верю, что у Владимира Путина есть желание такого рода разговоры вести.

Решение проблемы воды, это как Крымский мост. Это очень выгодный заказ

Мне кажется, что идея обмена Крыма на Донбасс – это идея, которая выдумана самими украинцами, честно говоря. Ну вот зачем Путину Донбасс? Он хочет променять Донбасс на нормальную жизнь Крыма и нормальное водоснабжение Крыма, и признание Крыма частью российской территории, и тогда он отовсюду уйдет? Это очень наивное представление о реальности. Для Владимира Путина Донбасс – это просто плацдарм для дальнейшего продвижения в Украину. Я, вообще, не очень верю, что Владимиру Путину нужен сам Крым. Я не очень верю, что Владимиру Путину нужен Донбасс. Я думаю, что ему нужен контроль над всей Украиной. Но совершенно очевидно, что при этом он считает, что Крым – это российская территория. И, как он не раз говорил по вопросу о статусе Крыма, по крайней мере во время его пребывания на посту президента России, к этому вопросу никто никогда не будет возвращаться. Мы знаем эту позицию. Именно поэтому представить себе, что при этой позиции Крым станет какой-то темой для переговоров с Киевом, "а вы знаете, давайте мы улучшим ситуацию в Крыму, а вы уходите из Донбасса", мне кажется, это очень странное представление о том, что происходит в Москве.

Политолог Александр Морозов тоже считает военное решение проблемы водоснабжения в Крыму маловероятным. Но по другим причинам. "Кремль опасен, и порох надо держать сухим. Но, на мой взгляд, военного вторжения из-за крымской воды не будет. В первую очередь, потому что решение проблемы воды – это как Крымский мост. Это очень выгодный заказ. И среди друзей Путина всегда найдутся желающие этот заказ пролоббировать и получить. Во-вторых, Кремль не будет вести военной операции, если нет дестабилизации, на которой можно сыграть. А сейчас в Украине этого нет", – отмечает эксперт.

Проект реконструкции Межгорного водохранилища, одного из самых крупных на полуострове, и его наполнение за счет ближайших рек, по подсчетам крымских чиновников, будет стоить не менее 25 миллиардов рублей. Однако эксперты, опрошенные Крым.Реалии, сомневаются в эффективности этого проекта.

Из-за утечек, связанных с изношенностью трубопроводной системы в Крыму, несмотря на принимаемые меры по экономии питьевой воды, ее потери на полуострове сейчас составляют около 50 процентов.