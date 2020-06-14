Если захочет мэрия. Депутаты Мосгордумы не могут сместить председателя

Группа депутатов Мосгордумы требует поменять председателя столичного парламента. Спикера Алексея Шапошникова обвиняют в неуважении к оппозиционным депутатам, неадекватной организации работы столичного парламента, вопреки угрозе распространения коронавируса, а также сомнительном получении дохода в 1,9 миллиарда рублей.

Неудобный парламент

– По хорошему, его по всем показателям должны хотя бы подвинуть с должности председателя, – рассказывает Радио Свобода об Алексее Шапошникове депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Девять депутатов думы (всего их 45) от фракций КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" – Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов и Михаил Тимонов – потребовали выразить недоверие единоросу Алексею Шапошникову.

Шапошников возглавляет столичный парламент второй созыв. В прошлом созыве ему работалось значительно проще: тогда в Мосгордуме 32 депутата из 35 были единоросами и 3 – от КПРФ. В нынешнем созыве 45 депутатов, 19 – от "Единой России", 5 входят в близкую к мэрии столицы фракцию "Моя Москва". Они образуют зыбкое, но большинство. 13 депутатов у КПРФ, 4 – у "Яблока", 3 – у "Справедливой России". Один депутат (Андрей Медведев) не входит во фракции.

Леонид Зюганов – внук лидера компартии Геннадия Зюганова и заместитель руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме. Как и Шапошников, Зюганов в Мосгордуме второй срок. Он отметил в разговоре с Радио Свобода, что единоросам гораздо сложнее работать в нынешнем столичном парламенте.

"Единая Россия" сильно сдала позиции в Мосгордуме во много благодаря так называемому "Умному голосованию", которое прошлым летом инициировал Алексей Навальный. Так как явных оппозиционеров постоянно снимают с выборов, Навальный призвал голосовать за наименее удобных для властей людей – из тех, кого все же допустили к выборам.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин считает, что нынешняя ситуация с Шапошниковым – пример эффективности этой тактики.

– Это очень важный политический шаг. Никогда такого не было, чтобы главе Мосгордумы, представителю "Единой России" говорили, что он – жулик. Никак по-другому заявление [депутатов] нельзя расценивать. Фонд борьбы с коррупцией об этом много говорит, другие расследователи, какие-то издания говорили так про крупных [деятелей власти]. То, что теперь это сделали депутаты Мосгордумы, говорит о том, что в Москве есть политика, – рассказывает Ляскин.

Единорос и бизнесмен

Алексей Шапошникову 46 лет. В прошлом он – координатор "Молодой гвардии "Единой России" по Центральному федеральному округу, работал в аппарате Госдумы, был муниципальным депутатом и возглавлял Совет муниципальных образований Москвы. (Официальный орган, координирующий работу столичных депутатов). В 2014 году избран в Мосгордуму и стал ее председателем. Его отец, Валерий Шапошников, в прошлом тоже был депутатом Мосгордумы.

В своей декларации о доходах за 2019 год Шапошников указал рекордные 1,9 миллиарда рублей. Фонд борьбы с коррупцией тут же отметил, что 870 миллионов из этой суммы были получены Шапошниковым ещё в 2018 году. Почему он их не задекларировал тогда – непонятно. Ранее команда Навального нашла у Шапошникова двухэтажную семикомнатную квартиру рядом с московским зоопарком, которая, по оценке борцов с коррупцией, стоит 95 миллионов рублей.

Издание "Открытые медиа" разобралось в происхождении дохода в 1,9 миллиарда рублей. С 1990-х годов Валерий и Алексей Шапошниковы начали собирать акции, а затем получили 100% контроля над оборонным предприятием "Северянин", расположенном недалеко от ВДНХ. Там же есть платформа электричек "Северянин". Сейчас Шапошников продал все свои акции предприятия, и на территории "Северянина" возводится жилая недвижимость. Также "Открытые медиа" нашли вызывающие вопросы квартиры, которые Алексей Шапошников и его сестра Наталья бесплатно получили от столичных властей.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Шапошников подтвердил, что 1,9 миллиарда рублей получены им от продажи акций "Северянина" и заявил, что с 2014 года – момента избрания в Мосгодуму – не занимался делами завода и даже не знал о том, что на его территории будут строить жилье. По мнению Шапошникова, он ничего не нарушил.

Радио Свобода попыталось поговорить с председателем парламента Москвы. Он не взял трубку, а его помощники переадресовали вопросы в пресс-службу Мосгордумы. Редакция получила такой комментарий: "Как сообщила пресс-служба столичного парламента со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, "как только проект [вотума недоверия] поступит в установленном порядке, он, безусловно, будет рассмотрен".

Ограниченный круг

Вопрос о доходах Шапошникова в четверг обсуждался на комиссии столичного парламента по контролю достоверности сведений о доходах, которые подают депутаты. Эту комиссию возглавляет сам же Шапошников. Когда речь на комиссии пошла о его доходах, на сайте Мосгордумы отключили трансляцию заседания.

Леонид Зюганов входит в эту комиссию. Он рассказал Радио Свобода, что, по предложению единороса Кирилла Щитова (отказался давать комментарий), внутри комиссии (в нее входят 15 депутатов) создали более узкую группу, которая обсудит ситуацию. Из оппозиционных депутатов в неё вошли Леонид Зюганов и представитель "Яблока" Евгений Бунимович. При подготовке материала до Бунимовича дозвониться не удалось.

Членам этой группы покажут закрытую часть декларации о доходах Шапошникова. Леонид Зюганов говорит, что они с Бунимовичем тщательно изучат эти документы, но Зюганов не думает, что удастся обнаружить явно противозаконные схемы.

– Какие-то вещи в отношении доходов могут писаться в зачет одного года, какие-то – другого. Я абсолютно уверен, что такое действие Шапошников согласовывал. Юристы под лупой это всё рассматривали, потому что понимали, что ему придется отчитываться о своих доходах. Не знаю, что мы сможем там найти. Пока предполагаю, что по формальным признакам там будет все более или менее чисто. Остается морально-этический аспект. Если спросить москвичей, вряд ли кто-то скажет, что правильно, что у председателя Мосгордумы доход два миллиарда рублей, – рассказывает Зюганов.

Хамство и коронавирус

Депутаты, подписавшие обращение с требованием выразить Шапошникову недоверие, ставят ему в претензию проведение очного заседания 31 марта, после которого выяснилось, что у одного из депутатов Мосгордумы был положительный тест на коронавирус: на этом заседании в КоАП Москвы были введены штрафы за нарушение самоизоляции. После этого 55 дней Мосгордума была закрыта, и депутаты с большими сложностями могли проходить в свои кабинеты.

Екатерина Енгалычева считает, что сейчас Шапошников намеренно затягивает рассмотрение вопроса о доверии к нему.

– Почему у нас дистанционные заседания? На дистанционное заседание внести вопрос [о недоверии Шапошникову] нельзя: он "не является безотлагательной важности", – рассказывает она.

Также депутаты, требующие смещения Шапошникова, недовольны его стилем общения.

– Он не может даже запомнить и выговорить с правильным ударением фамилии коллег. Матерными выражениями он не ругается, а разговаривает. Он неуважительно относится вообще ко всем. Мы устали терпеть неприкрытое хамство по отношению к оппозиционным депутатам, – рассказывает Енгалычева.

У Леонида Зюганова иное мнение:

– Я знаю Шапошникова шесть лет. По нашей фракции я не ощущал бесконечных попыток вставить нам палки в колеса, – утверждает он.

Екатерина Енгалычева и Елена Янчук (еще один депутат, требующий смещения Шапошникова) отметили в разговоре с Радио Свобода, что голосование о доверии, когда его всё же удастся включить в повестку, будет тайным. У многих единоросов в Мосгордуме свои амбиции, так что исход неочевиден. Они считают, что новым спикером может стать кто-либо также из единоросов, но более корректный по отношению к коллегам.

Объект атаки думает, что подобное давление организовано аппаратными конкурентами, хотя на самом деле происходит не это

Леонид Зюганов также считает, что даже если Шапошникова сместят, во главе Мосгордумы всё равно окажется кто-то, устраивающий столичную мэрию.

В этом созыве оппозиционные депутаты выдвигали Елену Шувалову альтернативным кандидатом в спикеры Мосгордумы. Шувалова в разговоре с Радио Свобода также рассказала о некорректной манере общения Шапошникова, но, являясь его принципиальным оппонентом, Шувалова с опасением относится к инициативе о недоверии ему.

Депутат предполагает, что из-за перехода в федеральное правительство бывшего вице-мэра Москвы Марата Хунсуллина, столичное строительное лобби может пытаться усилить свое представительство в городской власти. Например, поставить более лояльного спикера парламента, "несмотря на то, что Шапошников и так всё для них делает". Так что новый провластный спикер Мосгордумы может оказаться хуже нынешнего.

Политолог Екатерина Шульман говорит, что нынешняя ситуация в Мосгордуме важна для всей российской политики.

– У противников председателя [Мосгодумы] нет большинства, поэтому выразить вотум недоверия они не могут, но они могут сделать историю достаточно публичной и медийной, чтобы ее нельзя было замести под ковер. Такого рода атаки ослабляют позиции любой политической фигуры, снижают шансы на карьерное продвижение или долгое пребывание на занимаемой должности. Сам объект атаки неизменно думает, что подобное давление организовано его аппаратными конкурентами, хотя на самом деле происходит не это. Ситуация вокруг Шапошникова – образец того, что мы можем получить в федеральном парламенте после 2021 года. Лояльное большинство сохраняется, для принятия решений голосов достаточно, нужные исполнительной власти законы принимаются, но появляется активная оппозиционная страта, оппозиционные депутаты способны объединяться и, по крайней мере, не давать о себе забывать. Парламент, таким образом, превращается в публичную площадку, "место для дискуссий", – считает Шульман.