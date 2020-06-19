Последний узник. Вера Васильева – вновь о деле Пичугина

Сегодня исполняется 17 лет с тех пор, как бывший сотрудник компании ЮКОС Алексей Пичугин удерживается за решёткой. Правозащитный центр "Мемориал" и другие правозащитные организации считают Пичугина политическим заключенным и узником совести, Европейский суд по правам человека дважды выносил постановления о том, что он осужден на пожизненный рок без проведения справедливого судебного разбирательства, гарантированного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Даже некоторые из лжесвидетелей, на показаниях которых был основан пожизненный приговор Пичугину, давно признались в своей лжи.



Однако это не возымело никакого действия на российскую власть, от судебной до верховной. 4 июня комиссия по помилованию в Оренбурге во главе с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Чадовым отказала Пичугину в помиловании, которое он в третий раз, не признавая своей вины, подал на имя Владимира Путина. Как сообщалось, решение об отказе принято единогласно.

"Некоторые группы [политзаключенных], активно преследовавшиеся в 2000-х годах, перестали быть объектом широкомасштабного политического преследования в 2010-х. Примером таких групп являются фигуранты дела ЮКОСа (кроме Алексея Пичугина, осужденного пожизненно). Однако это не означало, что методы действующей власти в отношении Михаила Ходорковского, его структур, партнеров и сотрудников принципиально изменились", – говорится в недавно опубликованном докладе "Мемориала" о ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями в России.

Отказ Пичугину в помиловании случился ровно в тот день, когда Комитет министров Совета Европы вынес очередную, уже шестую (!) по счету, резолюцию в отношении бывшего сотрудника ЮКОСа. В документе констатируется: власти России по-прежнему не выполнили решения Европейского суда по делу Пичугина. Чем основательнее сама Россия заводит ситуацию в тупик (например, отказавшись исполнять постановления Страсбургского суда о пересмотре приговоров Пичугину), тем настойчивее Комитет министров подсказывает Москве, как можно выйти из "слепого угла" с минимальными потерями для всех сторон. Если не пересмотр незаконных приговоров, то помилование Пичугина позволило бы России хотя бы в минимальной степени следовать рекомендациям ЕСПЧ. От Кремля уже даже не требуют непременно признать неправосудность его судов. Ведь при помиловании осужденного вопрос о его виновности или невиновности не ставится, речь идет только о соображениях гуманности. Свой доклад о принятых мерах Россия должна представить Комитету министров до 30 ноября этого года.

Россия сознательно придерживается недостойной в цивилизованном мире линии поведения, имея своей целью продемонстрировать, где именно, по её мнению, все эти права человека находятся

Впрочем, "наш ответ Чемберлену", какие бы витиеватые бумаги в Страсбург Россия ни отправила впоследствии, я считаю, уже последовал, он и оформлен в виде отказа Пичугину в помиловании. Кто-то скажет: совпадение дат заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге и комиссии по помилованию в Оренбурге – случайность, но я так не думаю. Полагаю, что это проявление двух диаметрально противоположных подходов к правам человека и гуманности. Один европейский, где эти ценности ставятся высоко. Другой отечественный: осуждённый или даже просто неугодный власти утрачивает статус человека, становится "спецконтингентом". Россия, на мой взгляд, абсолютно сознательно придерживается недостойной в цивилизованном мире линии поведения, имея своей целью продемонстрировать, где именно, по ее мнению, все эти права человека находятся.

Возобновить рассмотрение мер в отношении последнего узника дела ЮКОСа Комитет министров планирует не позднее марта 2021 года. И в случае невыполнения Россией к тому времени положений резолюции весьма вероятен запуск процедуры признания нарушения нашей страной обязательств по Европейской конвенции. Это то, с чем незадолго до июньского заседания обратился в КМСЕ "Мемориал".

Как поясняла юрист правозащитной организации Татьяна Глушкова, "Мемориал" попросил Комитет министров на основании статьи 46(4) Конвенции обратиться в Европейский суд с запросом, не является ли сложившаяся ситуация нарушением обязательства государства исполнять постановления ЕСПЧ. По данным Глушковой, до сих пор КМСЕ реагировал в подобном случае только однажды, в отношении постановления по делу "Ильгар Маммадов против Азербайджана". Ильгар Маммадов, рассказала юрист "Мемориала", – азербайджанский активист и оппозиционный политик, подвергшийся преследованию в связи с освещением в блоге беспорядков в городе Исмаиллы. В 2014 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и сопротивление полиции во время задержания. ЕСПЧ признал, что вина Маммадова не была доказана, что его преследовали по политическим мотивам. В результате применения процедуры Маммадова освободили.



Утверждения некоторых (например, членов комиссии по помилованию в Оренбурге), будто Россия не может освободить Пичугина из-за особой тяжести уголовных статей, по которым его осудили – неправда. Неправда и то, что Россия из-за этого не приемлет указаний международных организаций. Например, несколько лет назад на свободу в связи с постановлением ЕСПЧ вышел заявитель жалобы в Страсбург по делу "Ларягин и Аристов против России", тоже осужденный к пожизненному лишению свободы. Для ЕСПЧ был важен не вопрос виновности заявителя, не фактические обстоятельства уголовного дела, а тот факт, что в ходе его разбирательства было нарушено право на справедливое правосудие (состав коллегии присяжных оказался незаконным). И Верховный суд РФ отменил тот приговор. Не потому ли, что в том деле не было политической подоплеки, в отличие от дела Пичугина?

Очевидно, что давление на Россию со стороны европейского сообщества из-за отказа выполнять взятые на себя международные обязательства по делу Пичугина с течением времени будет только возрастать. Утверждать, будто ЕСПЧ и КМСЕ вмешиваются во внутренние дела России, абсолютно неправомерно. Ведь эти организации не рассматривают уголовные дела и приговоры национальных судов по существу, а действуют лишь в рамках норм Европейской конвенции, признанной Российской Федерацией. Поэтому Европейский суд настолько же "иностранный", насколько и российский. А Россия охотно признает и использует эти международные механизмы, но до тех пор, пока рассчитывает на решение в свою пользу. А как только проигрывает, то начинает заявлять о том, что Европа покушается на национальный суверенитет.

Честно признаться, я ее понимаю, почему Россия не хочет воспользоваться тем способом исполнить постановление Страсбургского суда в отношении Пичугина, который предлагает ей КМСЕ, помилованием. Ведь это не только не гуманно, но и не рационально, бессмысленно. Правозащитники называют Алексея Пичугина последним заложником дела ЮКОСа. Но ведь давно уже очевидно: Михаил Ходорковский не перестанет заниматься так раздражающей некоторых общественной деятельностью из-за того, что в "Черном дельфине" находится заложник. КМСЕ, несмотря на явное неуважение к международным правовым нормам, демонстрируемое Россией, в очередной раз подсказывает нашей стране, как можно выйти из этой коллизии, сохранив лицо. Вот только есть ли, что сохранять?

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", автор книг "Как судили Алексея Пичугина", "Третий суд Алексея Пичугина: хроники дела ЮКОСа", "Алексей Пичугин – пути и перепутья"

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