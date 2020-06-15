В Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса

Администрация Пекина заявила о существовании в городе высокого риска распространения нового коронавируса – после вспышки на местном рынке.

"Пекин уже находится в состоянии чрезвычайного положения. Мы усилим меры профилактики и контроля, введём жесткую систему штрафов. Мы перекроем каналы передачи вируса, чтобы сдержать его распространение", – заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

Вспышка новой коронавирусной инфекции в китайской столице была выявлена на прошлой неделе на крупнейшем в городе оптовом продовольственном рынке "Синьфади". Он расположен на юго-востоке Пекина. Большинство заразившихся, по данным властей, – это работники торговых точек, их родственники и близкие.

Согласно официальной статистике, сейчас в медицинских учреждениях Пекина находятся около 80 инфицированных коронавирусом. Всего за время эпидемии, начавшейся в конце прошлого года, в городе было зарегистрировано более 670 заразившихся, умерли девять человек.

Власти Китая с населением в более чем один миллиард 400 миллионов человек всегда отрицали обвинения в значительном занижении статистики по COVID-19 и сокрытии правды о вирусе.