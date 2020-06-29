Лицом к событию. Последнее послание перед вечностью

Фоном для последней агитации за поправки Путин выбрал Советского солдата. Потому что это его последний и решительный бой? О последнем дне президента РФ перед вечным правлением - писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, журналисты Михаил Фишман и Мария Орлова.
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