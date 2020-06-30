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Лицом к событию

Последнее послание перед вечностью

Владимир Путин обращается к народу в преддверии главного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фоном для последней агитации за поправки Путин выбрал Советского солдата. Потому что это его последний и решительный бой? Путин в обращении выглядит выше солдата, хотя тот высотой 25 метров. Потому что поправка про вечного Путина превыше всего?

О последнем дне президента РФ перед вечным правлением - писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, журналисты Михаил Фишман и Мария Орлова.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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