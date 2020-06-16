"Город громили не чеченцы". Что стоит за беспорядками в Дижоне

Во французском Дижоне несколько суток продолжались беспорядки, которые начались после избиения 10 июня живущего в городе чеченского подростка выходцами из Магриба, предположительно занимающимися наркоторговлей. Как сообщают французские СМИ, в ночь на 13 июня в Дижон со всей Франции, а по некоторым данным и из Германии и Бельгии, съехались несколько десятков вооруженных чеченцев, которые разгромили местную кальянную Le Black Pearl, принадлежащую, как они считают, обидчикам их соотечественника. Максимальный размах беспорядки в Дижоне приобрели в понедельник. В сети появились видео, на которых видны люди с оружием и в масках, горящие автомобили, слышны автоматные очереди.

Живущий во Франции историк Майрбек Вачагаев подчеркивает, что чеченцы приехали в Дижон, чтобы защитить семью избитого подростка, не пожелавшего иметь дело с наркоторговцами, и несколько других чеченских семей, живущих в городе:

– Парню всего 16 лет, он учится в лицее. В ходе словесной перебранки они пытались доказать, что как чеченец он не может жить в этом городе, если не выполняет требования этого сообщества – сообщества наркодилеров. Завязалась драка, и они его жестоко избили, он попал в больницу и находится в больнице по сегодняшний день.

По мнению Вачагаева, полиция не отреагировала должным образом на избиение чеченского юноши:

– Полиция завела дело [после избиения], но было ясно, что она не собирается этим заниматься. Сейчас во Франции очень нестабильная ситуация, связанная с действиями полиции, которая хочет показать власти, что без сильной полиции такого рода действия будут происходить всюду и везде. Полиция уже третий-четвертый день организует демонстрации протеста против своего же правительства. Они по вечерам выходят на Елисейские поля, к Триумфальной арке и демонстрируют свое неподчинение нынешнему министру внутренних дел. То есть они показывают: мы отходим от всего, теперь смотрите, что происходит в стране.

В ночь с понедельника на вторник беспорядки в Дижоне продолжились. Движение общественного транспорта было остановлено, школы, магазины и офисы закрылись, а власти призывали жителей по возможности не выходить из дома. В город переброшены дополнительные подразделения полиции.

Официальные лица во Франции осудили поведение чеченцев, в течение нескольких дней собиравшихся на площади Республики в центре Дижона. Майрбек Вачагаев настаивает, что стрельба и поджоги начались только после того, чеченцы "организованно выехали из Дижона".

– Чеченцы искали их (наркодилеров) два дня, и они два дня отсутствовали в городе. И вдруг после того, как они выяснили, что чеченцы организованно, на десятках машин покинули город, они вдруг появляются в городе. Показывают свои автоматы, кричат: "Да здравствует Путин, который хорошо убивал чеченцев". Такого рода надписи появились в понедельник на стенах некоторых зданий в Дижоне.

Эти картины нельзя смешивать. Все, что было в пятницу вечером, в субботу, в воскресенье – это чеченцы. Они проезжали по улицам организованно на машинах, но не было ни одной драки, ни одного подожженного ларька или подожженной машины. Чеченская диаспора пыталась показать свое единство, продемонстрировать, что она не позволит обижать своих людей, потому что полиция не принимает никаких мер, – рассказывает Майрбек Вачагаев.

Издание "Медуза" пишет, что в ночь на 15 июня в районе Грезиль заметили десятки чеченцев, вооруженных металлическими прутьями. Журналисты France Info отметили, что они были вежливы при общении с прессой. В эту ночь ожидалась встреча между чеченской диаспорой и выходцами из Северной Африки, но банда наркодилеров на нее не пришла. Чеченцы начали патрулировать улицы на десятках автомобилей, чтобы обеспечить безопасность членов своей диаспоры.

Как пишут "Кавказ.Реалии", арабские СМИ, напротив, представляют случившееся как "атаку чеченцев против местных жителей". Среди них два крупных онлайн-издания из Ливана, Almayadeen и Annahar, а также египетский сайт Youm7. Арабоязычная версия Russia Today говорит о столкновениях "между соперничающими группировками молодежи". Самое частое определение происходящего в Дижоне в соцстеях на арабском языке – "бандитские разборки".

По словам Майрбека Вачагаева, между чеченцами и арабами в Дижоне конфликта нет. Чеченцы принципиально отказываются иметь какие-либо дела с наркодилерами, и это всегда вызывает острые конфликты, как уже было, например, в Ницце, Тулузе и Марселе.

– Нежелание чеченцев соглашаться с действиями наркодилеров вызывает такого рода конфликты. Но это не связано ни с этническими, ни с религиозными или какими-то другими мотивами, это исключительно связано с тем, что чеченцы не хотят принимать [правила] игры, которые навязывают им наркодилеры.

В сообщении МВД Франции по поводу событий в Дижоне говорится о начале расследования с целью установить обстоятельства, при которых произошли столкновения, установить личности всех причастных к недопустимым действиям и привлечь их к ответственности.

Госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес, комментируя события в Дижоне заявил: "То, что случилось - очень серьезно и совершенно неприемлемо... Во Франции правосудие вершит государство. Никто не имеет права на самосуд".