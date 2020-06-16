Столтенберг: когда ФРГ покинет часть войск США, пока не ясно

НАТО пытается выяснить детали решения президента США по поводу возможного частичного вывода американских военных из Германии. Об этом заявил глава организации Йенс Столтенберг.

Накануне президент Дональд Трамп, критикующий Берлин за недостаточные отчисления в бюджет НАТО, подтвердил сведения о том, что американский воинский контингент в ФРГ может быть сокращен на 9 с половиной тысяч человек.

"Как и когда данное решение будет исполнено, пока не ясно", – подчеркивает Столтенберг. По его словам, он уже разговаривал как с Трампом, так и с другими официальными лицами в США и Германии. Столтенберг подчеркнул, что сокращение числа военных – это не только предмет двусторонней договоренности Вашингтона и Берлина, но и вопрос, имеющий значение для всего Североатлантического союза.

На среду и четверг намечено совещание министров обороны стран – членов НАТО по видеосвязи. В Брюсселе не исключают, что именно на нём станут известны некоторые подробности.

Несмотря на то что Соединённые Штаты оставят на европейской территории до 50 тысяч своих солдат, отставной американский генерал Бенджамин Ходж, ранее командовавший силами США в Европе, назвал предполагаемое сокращение войск "колоссальной ошибкой". "Если планы осуществятся, отношениям между Германией и США будет нанесён значительный ущерб", – заявил Ходж в интервью агентству Reuters.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на днях высказала мнение, что если Трамп реализует план вывода, то это в большей степени негативно отразится на самой НАТО, в которую входят и Соединённые Штаты.

Помимо требования, связанного с увеличением расходов на оборону, к чему Дональд Трамп призывал не только ФРГ, критику со стороны американского президента вызывает и сотрудничество Германии с Россией в рамках проекта "Северный поток – 2". В Белом доме опасаются, что газопровод станет инструментом политического влияния Москвы на страны ЕС. Российские власти это отрицают.