Вслед за Михалковым о планах Гейтса чипировать людей заявил глава СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о планах американского миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса чипировать людей. Кроме того, по его мнению, "чипирование возможно и в России". По словам Фадеева, оно предполагается в московской программе "развития искусственного интеллекта".

Фадеев также считает, что вскоре во время показа политической рекламы специальные датчики будут следить за тем, как человек, смотрящий ролик, читает текст. "Если система примет решение, что вы действуете правильно, то вам на счет капает криптовалюта", – заявил глава СПЧ, добавив, что он "не выдумывает".

Он также поддержал режиссера Никиту Михалкова, который рассказал о планах Гейтса чипировать людей месяцем ранее.

В мае режиссёр Михалков в своей авторской программе "Бесогон" заявил об интересе основателя Microsoft Билла Гейтса к фармацевтике и о разработанной им системе "чипизации" населения Земли для контроля за его численностью. Выпуск показали на телеканале "Россия 24", но затем руководство ВГТРК отказалось от повтора программы. Михалков назвал произошедшее "цензурой". Между тем на ютьюб-канале "БесогонTV" передачу посмотрели свыше 6 миллионов человек.