Лицом к событию. Какой ценой Путин провел поправки?

Какой ценой Владимир Путин провел поправки? Какой конституционный режим создается в России? Что ждать от режима в России после обнуления? Обсуждают политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, Борис Вишневский, Илья Пономарев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30700428.html
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