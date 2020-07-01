Какой ценой Путин провел поправки?

В нарушение правил Владимир Путин 1 июля проголосовал без маски и перчаток. В нарушение доселе сложившихся правил за поправки в Конституцию без контроля голосовали неделю. В нарушение закона начальники принуждали людей участвовать в этой процедуре. В нарушение закона члены комиссий без вызова ходили по квартирам, требуя голосовать, как агитаторы времен СССР.

Вся процедура "общенародного голосования" вызывает вопросы. Запреты выступать против поправок делегитимировали процесс. Методы власти по "информированию" граждан выглядели как открытая агитация.

Главная поправка: "обнуление" сроков пребывания на посту президента для Владимира Путина, - была спрятана в громадном пакете идеологических и декларативных социальных дополнений, часто противоречащих основным положениями Конституции.

Какой ценой Владимир Путин провел поправки? Какой конституционный режим создается в России?

Обсуждают политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, Борис Вишневский, Илья Пономарев. Ведет передачу Михаил Соколов.

"Прямой эфир" программы "Лицом к событию" 1 июля в 19:05