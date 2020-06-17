Российская промышленность рухнула в мае на 10 процентов

За май промышленное производство России сократилось на 9,6%, а с начала года падение составило 2,4%, пишет The Bell со ссылкой на данные Росстата. Аналитики ждали падения на 6,8 — 8%%. Сильнее всего упало производство в сырьевом секторе: добыча полезных ископаемых снизилась на 13,5% — это в основном связано с ограничениями по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Водоснабжение и электроэнергетика упали на 10,9% и 4,1% годовых соответственно. Сектор обрабатывающей промышленности снизился на 7,2% против 10% в апреле. Ситуация в секторе по-прежнему тяжелая, но есть намеки на прохождение дна, сказал "Ведомостям" главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Некоторые отрасли, работа которых не останавливалась, смогли нарастить выпуск. Среди таких ‒ производство химии (на 4,4%) и лекарств (на 22,4%). Зато сильно сократилось, например, производство автомобилей ‒ более чем на 42%. Последнее Росстат связывает не только с нерабочими днями и пониженным спросом, но и с отсутствием импортных комплектующих. Спрос на автомобили будет зависеть от инвестиционных настроений предпринимателей и их оценки будущего спроса, а последнее будет определяться намерением домохозяйств либо восстанавливать потребление на докризисном уровне, либо увеличивать норму сбережений.

В целом по итогам года Министерство экономики ждет падения промпроизводства на уровне 5,4%. Ведомство надеется на постепенное восстановление обрабатывающей промышленности в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся карантинных ограничений.