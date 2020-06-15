Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

"С минимальными потерями, уверенно"?

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда на Поклонной горе в День России. 12 июня 2020

Так ли Россия выходит из эпидемии, как говорит Владимир Путин? Перспективы обсуждают Сергей Хестанов, Владислав Иноземцев

Владимир Путин 14 июня сообщил в интервью, что Россия "при определенных проблемах, при издержках", "уверенно" и "с минимальными потерями" выходит из "ситуации с коронавирусом", потому что власть действует "как одна команда", а в "в Штатах так не происходит": "[Президент] говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошёл ты подальше". Путин заявил, что приоритет в Соединенных Штатах отдается партийным интересам.

Каковы перспективы восстановления российский и мировой экономики? Как будущее страны зависит от состояния политической системы?

Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев, экономист и финансист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 июня в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG