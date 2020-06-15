"С минимальными потерями, уверенно"?

Владимир Путин 14 июня сообщил в интервью, что Россия "при определенных проблемах, при издержках", "уверенно" и "с минимальными потерями" выходит из "ситуации с коронавирусом", потому что власть действует "как одна команда", а в "в Штатах так не происходит": "[Президент] говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошёл ты подальше". Путин заявил, что приоритет в Соединенных Штатах отдается партийным интересам.

Каковы перспективы восстановления российский и мировой экономики? Как будущее страны зависит от состояния политической системы?

Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев, экономист и финансист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 июня в 19:05