Рубль теряет опору. Что ждет россиян на выходе из пандемии

Россия постепенно отказывается от карантинных ограничений, власти обсуждают план восстановления национальной экономики. Пора ли россиянам в связи с этим задуматься о покупке долларов и евро? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В пятницу, 5 июня в США вышла майская статистика по рынку труда. И цифры там оказались неожиданно хорошими. После апрельского провала – на пике карантинных ограничений американская экономика в несельскохозяйственном секторе потеряла более 20 с половиной миллионов рабочих мест – аналитики предсказывали, что сокращение занятости продолжится и в мае. Опрошенные Reuters эксперты сошлись на том, что США недосчитаются еще 8 миллионов работников, эксперты Bloomberg назвали цифру 7 с половиной миллионов. Но вместо этого в мае безработица снизилась. Занятых в несельскохозяйственном секторе стало на 2 с половиной миллиона больше. Уровень безработицы с рекордных со времен Великой депрессии почти 15 процентов не вырос до ожидаемых 20, а снизился до 13 с небольшим. Это стало главным доказательством того, что американская экономика восстанавливается.

Полная видеоверсия программы:

На этих новостях фондовые индексы по всему миру взлетели. Американский индекс широкого рынка S&P500, кстати, почти компенсировал все свои потери и вырос в полтора раза с минимальных значений второй половины марта. Так что впору снова говорить о надувшемся пузыре, прорвать который может любой негатив.

Очередная волна распродаж и бегства от рисков во второй половине года выглядит почти неизбежной

Есть в этом росте и своя "ложка дегтя". Для покупки акций и других обремененных риском активов инвесторы избавляются от американского госдолга. Доходность казначейских облигаций в минувшую пятницу резко выросла. А это значит, что обслуживание госдолга стоить будет дороже. Темпы восстановления реальной американской экономики далеки от того V-образного сценария, который демонстрирует фондовый рынок. Так что очередная волна распродаж и бегства от рисков во второй половине года выглядит почти неизбежной. Что станет поводом – вторая волна пандемии, торговая война или экономические последствия протестов и беспорядков в США, – не так важно. Главное, что почва для очередного биржевого краха подготовлена.

Резко, больше 5 процентов, прибавила в пятницу и нефть. Сорт Brent дошел до 42 с половиной долларов за баррель. Цифра, кстати, для России поворотная. Выше этого уровня Центральный банк должен прекратить продавать валюту из средств Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Покупки были вызваны еще и тем, что в субботу 6 июня прошло очередное заседание ОПЕК+, в ходе которого соглашение о сокращении добычи было продлено еще на месяц. России и Саудовской Аравии удалось выбить из стран, не соблюдавших квоты, обещания не только сократить добычу до требуемого уровня, но и компенсировать майское превышение.

Нефтяных денег бюджет все равно недосчитается из-за того, что нефти российские компании добывать будут меньше

В результате получается довольно любопытная ситуация. Если цены на нефть не упадут и в июне средняя цена будет выше 42 долларов за баррель, то доступ к деньгам Фонда национального благосостояния Министерство финансов России потеряет. Так работает бюджетное правило. Однако нефтяных денег бюджет все равно недосчитается из-за того, что нефти российские компании добывать будут меньше. Придется больше занимать на рынке. А вот с этим у Минфина могут начаться проблемы, причем довольно скоро.

Последние два месяца российская экономика пребывала в карантинно-коматозном состоянии. Розничная торговля, если не считать продажу продуктов питания, рухнула на две трети. Перемещение российских граждан за пределы страны и обратно практически прекратилось.

Спекулятивный спрос на валюту тоже очень быстро сошел на нет – не в последнюю очередь благодаря усилиям ЦБ, который в рамках бюджетного правила продавал валюту из Фонда национального состояния. А также продавал валюту, полученную из того же Фонда за контрольный пакет акций Сбербанка. Поэтому рубль и укреплялся два месяца подряд. Добавить сюда более высокие ставки и соответственно более высокую доходность российских госбумаг – и получается практически идеальное сочетание для покупки иностранными инвесторами облигаций федерального займа – ОФЗ.

Однако все эти факторы постепенно перестают работать. Непродовольственная торговля открыта, и импортеры могут снова появиться на рынке, откуда с высокой долей вероятности постепенно будет уходить Банк России – нефть-то подрастает. Более того, если средняя цена июня будет хоть немного выше пятничной, продажи валюты сменятся покупками.

Что касается доходности, то в пятницу 5 июня, которая оказалась богатой на события, состоялась очередная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На ней она повторила свой тезис о том, что Совет директоров Банка России видит "значительное пространство" для смягчения денежно кредитной политики. И не исключила, что на ближайшем заседании 19 июня ставка рефинансирования будет снижена сразу на 1 процентный пункт.

Начнется очередная волна бегства от риска и распродажа всех активов

Для экономики это безусловный плюс: кредиты должны стать дешевле. А вот для иностранных инвесторов российские госбумаги могут потерять свою привлекательность. Особенно если укрепление рубля сменится ослаблением. Или начнется очередная волна бегства от риска и распродажа всех активов за исключением государственных облигаций развитых стран.

Еще одно изменение, которое может серьезно повлиять на соотношение сил на российском валютном рынке, содержится в плане восстановления российской экономики. Его на прошлой неделе представил Владимиру Путину глава кабинета Михаил Мишустин. И раз уж речь зашла о курсе рубля, то стоит упомянуть о том, что правительство предлагает серьезно ослабить валютный контроль.

Против оттока капитала из страны денежные власти пока ничего против иметь не будут

Во-первых, Росфинмониторинг перестанет под микроскопом препарировать каждую сделку, а сосредоточится только на сомнительных операциях. А во-вторых, с 1 апреля этого года до 1 июля следующего не будут взиматься штрафы за невозврат валютной выручки экспортерами. Более того, для несырьевых экспортеров будет поэтапно снижаться требование возвращать валюту в российские банки.

Более прозрачного намека на то, что экспортерам с их долларами и евро на российском валютном рынке не очень рады, придумать сложно. Центробанку и правительству свою валюту девать некуда, а рубль и так уже неприлично дорог при нынешних ценах на нефть. А тут еще экспортеры со своей валютной выручкой. Так что против оттока капитала из страны денежные власти пока ничего против иметь не будут.

Одним словом, время покупать валюту пришло. Осенью, скорее всего, и доллар, и евро будут стоить дороже. Поскольку нас ждет либо вторая волна пандемии, либо открытие границ и как следствие рост внутреннего спроса на иностранные деньги.

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