"Выдавливали четыре акушерки". Что происходит в московских роддомах

Пациентки нескольких московских роддомов, дети которых родились с тяжелыми нарушениями или умерли, уверены, что стали жертвами врачебных ошибок, в частности, применения устаревшего метода "выдавливания". Минздрав поручил провести проверку.

"У меня была здоровая беременность. Единственное, что вызывало беспокойство у врача, – это сильная прибавка веса. Периодически меня направляли в дневной стационар, где капали магнезию внутривенно. Во время родов никак не начинались схватки, хотя воды уже отошли. Ребенок больше суток провел без кислорода. Итог: тяжелая форма ДЦП. Все реабилитации направлены только на то, чтобы он не страдал от боли. Никаких реальных улучшений у него никогда не будет", – рассказывает москвичка Екатерина Бурлакова.

Она рожала в московском роддоме №40 в феврале. Вместе с другими родителями, чьи дети пострадали во время родов, она считает, что во время родов произошла врачебная ошибка.

Никаких шансов на восстановление

"На учет я встала на восьмой неделе, постоянно ходила на консультации и обследовалась в частных клиниках, потому что ребенка этого мы очень ждали. Нигде врачи никаких проблем не видели. Все анализы были хорошими, никаких патологий развития плода тоже не было", – рассказывает Екатерина Бурлакова.

В роддом она приехала на 40-й неделе. Тело начало опухать, но воды еще не отошли. Бурлаковой снова назначили магнезию внутривенно и положили в отделение патологии. Там она провела неделю. "Я была под постоянным наблюдением: делали УЗИ, проверяли и мое давление, и сердцебиение плода. Все было хорошо", – вспоминает женщина.

Из-за длительного кислородного голодания у ребенка не осталось мозга

Параллельно ее стимулировали препаратом "Мифепристон". 23 февраля во время вечернего осмотра врача у Бурлаковой отошли воды. Ночью к ней никто не приходил. Когда врачи появились утром снова, они предложили поставить окситоцин, "иначе ребеночку будет плохо". "Параллельно добавили анестезию и рекомендовали лежать. Так я лежала больше суток", – рассказывает Бурлакова.

Родила она через сутки после того, как у нее отошли воды. Ребенка тут же увезли в реанимацию. "Врачи не говорили ничего, кроме того, что у него отек мозг и произошло кровоизлияние в мозг. Чем все это может обернуться, я не понимала, – вспоминает Бурлакова. – Через некоторое время ребенка перевели в отделение патологии новорожденных в Солнцево. Там ему сделали МРТ. По словам врачей, из-за длительного кислородного голодания у ребенка не осталось мозга. Белое вещество просто расплавилось. Все извилины деформированы".

Потом были длительные походы по врачам и постоянные обследования. Все говорили одно и то же: тяжелая форма ДЦП, ребенок никогда не будет социально адаптирован, никаких шансов на восстановление нет.

– Как только мы поняли, что все серьезно, мы обратились в роддом. Там сначала говорили, что якобы во время беременности я болела какими-то инфекциями, – вспоминает Бурлакова. – Когда по анализам эта версия не подтвердилась, нас пытались убедить, что с сыном все в порядке, а ему просто требуется серьезная реабилитация.

Бурлаковы провели судмедэкспертизу частным образом. Специалисты считают, что у ребенка наблюдался патологический ритм сердца еще за час до того, как женщине поставили последнюю дозу окситоцина, а значит, все это время он задыхался. "Когда окситоцин перестали капать, схватки начали ослабевать. В роддоме же говорили, что они добились регулярной родовой деятельности", – рассказывает Бурлакова.

Она считает, что врач уже в тот момент мог предложить ей сделать экстренное кесарево сечение. Однако речь шла только о естественных родах. “Сейчас у ребенка полностью поражены оба полушария. Он долго не мог научиться сосать самостоятельно. Нас он не видит и никак на нас не реагирует, – говорит Бурлакова. – Никогда не улыбается и даже не плачет, а состояние будет только ухудшаться”.

Ночью ребенок может захлебнуться в своей слюне и умереть, если мы этого не услышим

Акушер-гинеколог Андрей Николаев говорит, что длительный безводный промежуток может быть опасен для новорожденного. Обычно при доношенной беременности врач ждет начала схваток около шести часов после того, как у женщины отошли воды, и этот промежуток считается оптимальным. "В течение этого времени шейка матки должна подготовиться к родам. Если через шесть часов мы оцениваем шейку матки как зрелую, но при этом родовая деятельность не развилась, то тогда необходимо приступить к родовозбуждению окситоцином. По сути весь процесс должен уложиться в 12 часов. Нормальные роды должны протекать не дольше 15–17 часов у первородящих. Если речь идет о втором ребенке, этот процесс происходит еще быстрее – 8–10 часов. Все, что продолжается больше суток, – это уже затяжные роды", – поясняет врач.

"Нечего нам статистику портить"

Длительное кислородное голодание испытал ребенок и другой москвички Надежды Йову. Сейчас ее сын нуждается в круглосуточной помощи. Самостоятельно он не может глотать, ничего не видит и не слышит. "Кормим мы его через зонд. Ночью он в любой момент может захлебнуться в своей слюне и умереть, если мы этого не услышим", – говорит Йову.

Первого ребенка родила естественным путем, родишь и второго

Рожала она в роддоме при ГКБ им. С. С. Юдина весной 2019 года. По ее словам, беременность протекала нормально. Наблюдалась она как в женской консультации, так и в частной клинике. На 39-й неделе у нее отошли воды, но схваток не было. В роддоме женщину стимулировали различными препаратами, однако добиться регулярной родовой деятельности не удавалось. В итоге родила она через 23 часа.

– Я просила сделать мне кесарево сечение, потому что понимала, что ребенок находится уже много часов без кислорода и может задохнуться. Меня не услышали. "Первого ребенка родила естественным путем, родишь и второго. Нечего нам статистику (по количеству естественных родов. – РС) портить", – говорили мне в роддоме".

На практике прием Кристеллера иногда применяется

Схватки так и не пришли, и ребенка акушерам пришлось "выдавливать". "Это запрещенный прием. По сути, его применяют, потому что врачам не нужны мертворожденные в роддоме. Что будет дальше с этими детьми, никого не волнует", – добавляет Йову.

В России процедура "выдавливания" (прием Кристеллера) официально запрещена на основе приказа Министерства здравоохранения РФ №318 и постановления Госкомстата РФ №190 от 4 декабря 1992 года "О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения".

На практике же этот метод иногда применяется.

– Применяют его в экстренных ситуациях, когда роженица находится уже во втором периоде, и состояние ребенка внезапно начинает резко ухудшаться. В таких ситуациях можно не успеть довести пациентку даже до операционной, чтобы выполнить кесарево сечение, а ребенка извлекать нужно прямо сейчас, иначе он умрет, – рассказывает Николаев.

Прием Кристеллера буквально заключается в том, что ребенка выдавливается из живота матери. Официально этот метод считается пережитком прошлого, так как связан с рисками для здоровья роженицы и ребенка. К тяжелым последствиям относят разрыв матки, преждевременную отслойку плаценты, состояние шока у матери и родовую травму у ребенка. "По сути это физическое давление, которое может стать причиной травмы для матери и ребенка. При схватках тоже все сдавливается, но там давление распределяется более равномерно. Тут равномерно сделать это крайне сложно, и все зависит от умений конкретного врача", – говорит Николаев.

Здоровых детей врачи хотят не меньше, чем женщины, которые их рожают

Семья Йову вместе с другими родителями, чьи дети получили родовые травмы, написали открытое письмо о системных проблемах в российской системе родовспоможения. Свое послание они отправили президенту Владимиру Путину. В тексте обращения говорится, что их детей погубили из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Родители написали, что столкнулись с грубым отношением, травлей, фальсификацией документов и давлением со стороны врачей. В итоге, по их мнению, из-за желания роддомов поднять статистику по естественным родам "происходит массовая гибель и инвалидизация здоровых и доношенных детей".

Николаев уверен, что никто из врачей не станет намеренно затягивать роды или специально отказываться делать кесарево сечение, если к нему есть показания. "Акушерство – это такая профессия, где решения ты должен принимать мгновенно. Минутное промедление может оказаться фатальным для ребенка и матери. Здоровых детей врачи хотят не меньше, чем женщины, которые их рожают", – добавляет он.

Что хорошего в низком проценте кесаревых сечений, он не знает. "Больницам вроде бы за это ничего не доплачивают. Возможно, расчет идет на то, чтобы поднимать демографию, – полагает Николаев. – У женщины, прошедшей через естественные роды, шанс родить еще нескольких детей выше, чем у той, которая прошла через кесарево сечение. Это связано с тем, что при последующих беременностях область рубца сильно истончается и появляется риск разрыва матки в этой области. Кроме того, перенесенное кесарево сечение зачастую создает противопоказания для естественных родов, появляется риск врастания плаценты, и дополнительные технические трудности при проведении повторной операции".

Ребенок умер через два месяца

Светлана Свирина тоже рожала в роддоме при ГКБ им. С. С. Юдина в ноябре 2018 года. Беременность, по ее словам, протекала нормально. В третьем триместре у нее наблюдалось повышенное давление. "Об этом я сразу сказала врачу, когда приехала в роддом. Эта информация была и в моей медицинской карте. В роддоме мне укололи эпидуральную анестезию, сказав, что от этого давление должно снизиться", – рассказывает Свирина.

Со мной даже не пытались по-человечески поговорить

Так она пролежала больше суток. Воды при этом отошли еще дома. "Родился ребенок якобы 6–7 баллов по Апгар (система быстрой оценки состояния новорождённого, максимально 10 баллов. – РС) и сразу же впал в кому. Дочку начали реанимировать. Потом ее подключили к аппарату ИВЛ. Через два месяца она умерла. В документе о вскрытии написали, что причиной смерти послужило ишемическое поражение головного мозга", – вспоминает женщина.

Она думает, что врач допустил ошибку, не обратив внимания на то, что у нее было повышенное давление в третьем триместре беременности, а с момента излития вод до родов прошло больше суток.

Но больше всего Свирину поражает, что перед ней даже никто не извинился. "Со мной даже не пытались по-человечески поговорить", – до сих пор переживает она.

Если что-то пошло не так

Не пытались поговорить после родов и с Олесей Жаровой. Она тоже рожала в роддоме при ГКБ им. С. С. Юдина в 2017 году.

"Приехала я с легкими схватками. Мне сделали УЗИ, взяли анализы и предложили проколоть пузырь. Я согласилась и только потом уже узнала, что прокол пузыря – это вмешательство в роды и его делают только по серьезным показаниям", – рассказывает Жарова.

По ее словам, наплыв рожениц в тот день был очень большим. Врачи хотели как можно скорее разобраться с теми, у кого все было в порядке с анализами.

– В итоге вся вода ушла, лежала я так весь день. К вечеру у ребенка начало падать сердцебиение. Акушеры в панике бегали вокруг меня, позвали мужчину, который профессионально занимается у них "выдавливанием", но его на месте не оказалось, – вспоминает Жарова. – Тогда три или четыре женщины начали давить мне на живот. Длилась эта процедура около двух часов. Когда ребенок все же родился, сначала его положили мне на живот, а потом увезли в реанимацию.

Когда сердцебиение у ребенка начало падать, Жарова попросила врачей сделать ей кесарево сечение. Врачи сказали ей, что уже поздно. Жарова видела, что врачи испугались и сами не ожидали, что все пойдет не по плану. В итоге у ее ребенка ДЦП.

"Мы с мужем сдали все анализы. Никаких мутаций или поломок ни у нас, ни у ребенка не нашли. Кроме проблем с мозгом, у нас все отлично", – делится Жарова. Она считает, что врачи допустили ошибку, когда решили не вмешиваться в естественные роды.

По словам Николаева, показаний к кесареву сечению очень много. Единственным абсолютным противопоказанием является смерть плода. "На плановое кесарево сечение врач направляет роженицу, если сразу видит какие-то патологии. Во время естественных родов акушер-гинеколог тоже может принять решение об экстренном кесаревом сечении, если у женщины наблюдается кровотечение, которое вызвано отслойкой плаценты, или острая гипоксия плода. Тяжелые формы преэклампсии, проявляющиеся повышенным давлением и отеками, также являются показанием к отказу от естественных родов", – говорит врач.

Мы сразу обратили внимание на то, что ребенок много спит

Показаниями к экстренному кесареву сечению служат выпадение частей плода или пуповины, нарушение сократительной функции матки, которая не поддается коррекции, угрожающий или состоявшийся разрыв матки и клинически узкий таз. Например, если роды уже начались, ребенок попал головой в узкую часть таза и дальше пройти не может.

"Тут долго не держат"

В конце 2019 года огласку получил конфликт вокруг роддома имени Спасокукоцкого, пациентки которого тоже жаловались на врачебные ошибки, агрессивные методы принятия родов и передозировку анестезии. Некоторые родители считают, что таким образом руководство хотело снизить статистику по кесареву сечению, отправляя всех женщин на естественные роды. Жена Кирилла Юдина рожала там в 2019 году.

Ребенок был желтый, и у него синел нос

"Сначала мы хотели рожать по прописке, в Зеленограде. На седьмом-восьмом месяце беременности жене там делали УЗИ, у ребенка обнаружили порок сердца. Мы испугались, поехали в другие клиники перепроверяться, – вспоминает он. – Диагноз не подтвердился, но рожать в том роддоме мы больше не хотели. По отзывам в интернете роддом имени Спасокукоцкого оказался одним из лучших: там было и новое оборудование, и детская реанимация".

На роды он привез жену за сутки до предполагаемой даты. Через два дня ее вместе с ребенком выписали.

Жена позвонила и попросила их забрать, сказала, что там "долго не держат", жену попросили написать отказ от госпитализации (есть в распоряжении РС), вспоминает Юдин.

– Мы приехали домой и сразу обратили внимание на то, что ребенок много спит. Он был желтый, у него немного синел нос. Педиатр, который сына осматривал, сказал, что все с ним в порядке. Через 19 дней мы проснулись ночью с женой от того, что ребенок стонет. Я измерил температуру, она оказалась повышенной. Мы тут же вызвали скорую. Так сын оказался в реанимации, ему поставили диагноз менингит. В реанимации провел год, пока не умер, – рассказывает отец малыша.

Юдины хотят знать, что произошло на самом деле. Они обратились в Департамент здравоохранения Москвы и в свою страховую компанию с просьбой провести экспертизу оказанных услуг. "Нам пришло два противоположных ответа. В Департаменте здравоохранения говорят, что все хорошо, а мы сами виноваты, что выписались из роддома. В страховой компании пришли к выводу, что ребенка с повышенными лейкоцитами и прокацитомилом нельзя было выписывать", – делится Юдин.

Все родители написали заявления в СКР, сейчас идет проверка. Резонанс получили пока только истории пациенток роддома имени Спасокукоцкого: после их жалоб руководство уволили, а заведующую Марину Сармосян арестовали по подозрению в халатности. Радио Свобода направило запросы в упомянутые в публикации роддома с просьбой прокомментировать истории, однако ответа пока нет. 17 июня Минздрав поручил Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех столичных роддомов.