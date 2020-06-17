В Норильске завели дело на сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая занималась проверкой промышленной безопасности аварийной ТЭЦ-3 в Норильске. Её подозревают в халатности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. При этом она якобы не обследовала аварийный резервуар и не проверила наличие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. После этого Новожилова должна была провести внеплановую проверку объекта, но она этого не сделала.

Следователи считают, что в результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения в аварийном резервуаре и произошёл разлив нефтепродуктов. Ранее стало известно, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов возле берегов реки Амбарной, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3, была превышена в 52 тысячи раз.

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ, в результате которой 20 тысяч тонн дизельного топлива попало на дорогу, потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Общая площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.