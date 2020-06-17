Южнокорейский министр объявил об отставке после подрыва в Кэсоне. Видео

Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Холь объявил, что подаёт в отставку.

По словам министра, он берёт на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР. Заявление сделано на следующий день после того, как в приграничном северокорейском городе Кэсон, по решению Пхеньяна, взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям.

Власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы.

На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Е Чжон, предупредила, что её страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.

Межкорейский офис связи действовал с 2018 года, когда в двусторонних отношениях наметился прогресс, и состоялись первые за долгое время контакты между руководителями государств.