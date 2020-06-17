В Сенате США предлагают разработать стратегию противостояния Пригожину

Представители обеих ведущих партий США внесли в Сенат проект резолюции, в которой содержится призыв к администрации Дональда Трампа вместе с Конгрессом разработать стратегию противостояния действиям российского бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой частной военной компании Вагнера, которую, как утверждается, финансирует Пригожин.

Проект внесли члены комитета по международным делам демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио.

В документе отмечается, что Пригожин уже внесён в санкционный список США в связи с его предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2016 года, а также его роли в аннексии Крыма. Однако, по мнению авторов, Пригожин, ЧВК Вагнера и другие организации, близкие - как утверждается - к президенту России Владимиру Путину - продолжают угрожать национальным интересам Соединённых Штатов, в частности в таких странах, как Ливия, Центральноафриканская Республика, Мадагаскар, Судан и другие. Кроме того, они ведут "подрывные кампании" в разных странах мира.

Подробностей о том, в чём именно должна заключаться стратегия противостояния Пригожину и связанным с ним организациям, в документе не приводится.

Пригожин, которого называют поваром Путина из-за того, что он имел отношение к работающим с Кремлём катеринговым компаниям, один из российских граждан, против которых в США официально выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую фабрику троллей в Петербурге.

Радио Свобода неоднократно писала о деятельности предположительно связанных с Пригожиным структур, включая ЧВК Вагнера, в Африке.