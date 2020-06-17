Сотрудники избирательных комиссий Москвы массово отказываются от работы

Сотрудники московских участковых и территориальных избирательных комиссий массово отказываются от работы перед голосованием о поправках в Конституцию. Они не хотят участвовать в подсчёте голосов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание “Открытые медиа”.

В некоторых районах комиссиям не удаётся собрать кворум, в некоторых — на работу вышли только один-два человека. Быстро заменить их нельзя. Вычеркнуть человека из состава избиркома может либо суд, либо он сам должен написать заявление. Если на голосование не явится половина членов УИК с правом решающего голоса, то на конкретном участке оно будет считаться несостоявшимся.

Ранее около 450 членов избирательных комиссий по всей стране объявили о забастовке, отказавшись работать в разгар эпидемии коронавируса. Многие не готовы к неделе работы по 12 часов, как рекомендовал ЦИК. А некоторых членов просто не отпускают с работы, отмечает издание.

Журналисты не приводят оценки, сколько всего членов избиркомов не выходят в Москве на работу. Голосование по поправкам пройдёт 1 июля, досрочно можно проголосовать 25 июня.