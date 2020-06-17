"Настолько прозрачное, что видно дно". Блогеры о будущем голосовании

Странные вещи творятся вокруг предстоящего голосования по поводу поправок в Конституцию. Никакой агитации за или против поправок закон о голосовании по Конституции не предусматривает - об этом оппозиционные активисты узнали от ЦИК, когда попросили выделить им время и место для агитации против поправок. Вместе с тем агитация за поправки, старт которой дал скандальный гомофобный ролик, сейчас несется из каждого утюга.

Андрей Десницкий

Вот не проголосуете за поправки, и в 2035 году однополая семья усыновит Пушкина, не проиндексирует ему пенсию и отучит гордиться предками на государствообразующем языке!

В почтовых ящиках россиян самозарождаются агитационные газеты без выходных данных.

Вся страна увешана плакатами с призывами участвовать в голосовании.

Активисты протестуют как могут.

А кое-где в содержание плакатов вмешивается сама жизнь.

Но самое интересное происходит в Инстаграме, где к агитации подключили многочисленных "инфлюэнсеров".

Николай Подосокорский

Проблема с высокой явкой 1 июля решена. В ход пошла тяжелая артиллерия - кремлевские политтехнологи почти в самый последний момент вытащили таки решающий дело туз из рукава. Телеведущая, певица, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова выступила с агитацией электронного голосования по поправкам в Конституцию России. Бузова написала на своей странице в Instagram, что «одна из вещей, которая не может не радовать — возможность проголосовать по поправкам в Конституцию, не выходя из дома».

Шах и мат, сторонники бойкота!

Агитационный видеоролик опубликовал и новый руководитель российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Издевательских комментариев этот ролик собрал намного больше, чем лайков.

Александр Рыклин

Если уж даже семейство Плющенко - Рудковская с милейшим детенышем не смогли вас убедить идти на мероприятие, то я уж и не знаю, как вас уговаривать! Сердца у вас нет!

Аркадий Кайданов

Никто не требует от спортивного тренера интеллекта Николая Старостина, Бориса Аркадьева или Константина Бескова.

Но я бы декретом Совнаркома запретил Плющенко открывать рот!

Алексей Навальный оставил под постом спортсмена комментарий, собравший рекордное количество лайков.

Плющенко в ответ предложил Навальному "обсудить вопросы по-мужски".

Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить! Надеюсь не зассышь?

Ответ спортсмена вызвал новую волну комментариев.

Появилась и пародия в исполнении Ильи Соболева.

С тех пор и комментарий Навального, и ответ Плющенко, опубликованный им в сториз, были удалены.

Против поправок к Конституции выступила в сториз Инстаграма телезвезда Виктория Боня. Бывшая участница шоу "Дом-2" назвала "нищебродами" тех, кто живет на минимальную зарплату, и призвала государство поддерживать не бедняков, а бизнесменов.

То, с какой готовностью это видео перепостили блогеры из кремлевского пула, кажется комментаторам немного подозрительным.

Некоторые призывают не отвлекаться на поп-звезд.

Другие напоминают, что голосование остается рискованным мероприятием.

Виталий Шушкевич

В 67 регионах России больше новых заболевших, чем в Пекине.

В Пекине закрывают школы и готовят ЧС.

В России в школах собирают всех граждан страны, чтобы они там проголосовали за бережное отношение к животным, индексацию пенсий, 14-тилетнее правление Путина и семейные ценности.

Олег Козырев

Не верьте предвыборному успокоению телепропаганды. Эпидемия пока еще опасна. Берегите здоровье друг друга.

Особенно большая опасность грозит тем, кто будет весь день дежурить на участках - и судя по начавшейся забастовке членов ЦИК, они это хорошо понимают.

Кирилл Шулика

Забастовка членов избиркомов на голосовании по обнулению наверняка получит сегодня новых участников.

Центризбирком заявил, что денег нет не только на страхование жизни и здоровья членов комиссии, но даже и на централизованную сдачу тестов на коронавирус. По-хорошему их надо сдавать до и после. Но, что интересно, такого обязательного требования нет. Ходите и заражайте избирателей и членов семей. Это реально проблема уровня пьянства за рулем - ты подвергаешь опасности не только себя, но и других.

Граждан активно агитируют и за электронное голосование.

Дарья Митина

Эти удоды повадились слать свои <вонючие> смс-ки в 8 утра - я от них теперь просыпаюсь. Сначала несколько дней подряд слали просто: "Не забудь записаться на электронное голосование по поправкам в Конституцию на сайте", теперь шлют то же самое, а в конце "участвуй в акции "Миллион призов..."

Ну то есть, не выходит цветок у Данилы-мастера. Хоть ты усрись, а не выходит. Интересно, какие ещё заманухи придумают.

Однако это что ж выходит, "призы" достанутся только тем, кто голосует электронно?? А психически здоровым, голосующим бюллетенями, призов не будет, да??

Придумала перформанс. Надо прийти на участок и с порога потребовать приз. А когда они заблеют, что призы только тем, кто голосует электронно, покрыть всех громко матом, развернуться и уйти. Вариант: взять бюллетень, потребовать приз, а в ответ на их блеяние свернуть бюллетень трубочкой, жестом изобразить, как ты засовываешь его в жопу, и уйти. Здорово я придумала?

В бюджетных организациях началась кампания по принуждению к регистрации, сообщают их работники.

Сергей Зенкин

В РГГУ мы, сотрудники, получили от начальства инструкцию о регистрации на электронное голосование известно по какому вопросу.

Дорогие начальники, я понимаю, что вы не сами это придумали, а вам велели. Я оценил форму, в которой был разослан документ: не прямое распоряжение руководства, а анонимная, чисто техническая инструкция ("зайдите на сайт..." и т.д.). Что-то вроде спама, никого ни к чему не обязывающего.

Сообщаю, что я таки подал заявление на этом сайте - не потому, что получил инструкцию, а потому, что сам еще ранее так решил. Чего пока не решил - стану ли действительно голосовать: в стране идет бесстыдная кампания административного принуждения избирателей, и я еще подумаю, как мне поступить. Надеюсь, отчета об этом вы у меня спрашивать не будете.

Кстати, форма заявления на сайте заканчивается словами "Я сознаю свои поступки и не действую под давлением".

Расследование, посвященное этой кампании, опубликовал сегодня сайт ФБК.

Леонид Волков

В Москве идет массовое принуждение сотен тысяч сотрудников бюджетных и околобюджетных организаций к регистрации в системе электронного голосования.

Нам слили документы, которые показывают всю анатомию этого процесса. Обязательно посмотрите:

Как Большой Брат выглядит изнутри https://navalny.com/p/6381/

Вот откуда берутся сотни тысяч зарегистрировавшихся на электронное голосование, о которых радостно рассказывает Алексей Венедиктов.

И Алексей Навальный там дальше очень правильно пишет в посте. После такого уже никому не надо объяснять, как проголосовать.

Если человек видит, что Начальство абсолютно жестко контролирует факт регистрации для электронного голосования, то человек, конечно, вынужден быть уверенным, что и то, как он проголосует, тоже Начальству станет известно.

Как проголосуют сотрудники бюджетных организаций, понятно заранее.

Илья Жегулев

Дистанционное голосование, конечно, штука классная. Никуда не надо ходить, чтобы проголосовать против поправок в Конституцию. Никакого коронавируса. И Венедиктов обещает, что конечно твой голос учтут и никаких вбросов. Единственное что - немноооожечко смущает тот факт, что Конституция вместе с поправками, против которых я собираюсь проголосовать, уже напечатана и продается в книжных магазинах.

В Сети появились и сообщения о новых технологиях фальсификации голосов, связанных с электронным голосованием.

Василий Вайсенберг

Anton Baev раскопал потрясающую историю про накрутки голосов на электронном голосовании в Москве. Людям предлагают по 75 рублей за регистрацию на мос.ру и по 50 рублей за голосование «да - поправкам». При этом оплачиваются не живые голоса, а конвейер по регистрации и голосованию на мос.ру

Схема очень простая: сначала раздают по 25-30 симок. Этого достаточно для регистрации простейшего аккаунта. Затем организаторы высылают набор необходимых документов для создания аккаунта: снилс, паспорт и тд. Где они берут полные данные - загадка.

Важное уточнение, всего на мос.ру есть три типа учетной записи: по номеру телефона, телефон+снилс и самая полная запись, которую надо подтвердить лично через МФЦ. Так вот для участия в электронном голосовании требуется только второй уровень доступа. Не надо лично подтверждать свою личность через МФЦ.

Такой подход легко масштабируется и абсолютно не контролируем со стороны ДИТа или ЦИКа. Выход только один - позволить голосовать только пользователям с самым полным аккаунтом, подтвержденным лично. Иначе, даже сложно представить, сколько таких фейковых избирателей примет участие в электронном голосовании в Москве. И нет никаких сомнений, как именно они проголосуют.

Оппозиционные активисты тем временем в очередной раз обсуждают, ходить ли на голосование.

Дмитрий Гудков

Что я буду делать 1 июля

Все аргументы в споре «бойкот Vs голосование против» - прозвучали. В стопятьсотый раз. И в стопятьсотый раз две противоборствующие светские религии разделили прогрессивный класс. Пропорции примерно те же, что и на каждых выборах. Как я недавно сказал на «Эхе», важно нам всем не переругаться и договориться о главном:

⁃ Голосование нелегитимное, преступное, жульническое. Проходит в идеальных условиях для каруселей и фальсификаций, почти без наблюдения.

⁃ Итоги (вне зависимости от выбора стратегии) не признаём, руки не опускаем, ведь борьба не заканчивается 1 июля.

⁃ России нужны выборы нового президента!

Если вы уже решили бойкотировать или голосовать против поправок, то, скорее, переубедить вас будет сложно. Знаю на примере своей команды. Призывать вас выбрать ту или иную стратегию - это создать 100501 срач между сторонниками.

Расскажу о своих планах. Я проголосую «Нет». Понимаю, что мой голос могут украсть. Но я точно буду знать, что голосовал против диктатуры, и совесть меня мучать не будет. Мог бы привести миллион других аргументов. Кстати, как с одной, так и с другой стороны. Они все довольно убедительные, но человек все равно выбирает те, что ему ближе. То, во что верит.

Мой опыт говорит о том, что массовые фальсификации (в которых задействованы сотни тысяч людей) всегда заметны и рано или поздно выходят автократиям боком. Но без голосов «против» им даже фальсифицировать ничего не нужно будет.

И одно правило я хорошо запомнил, работая в Госдуме, - далее цитата большого начальника из АП времён моего депутатства - «мы замечаем только тех, кто создаёт нам проблемы. Остальных в упор не видим».

Конечно, могут «заметить» так, что мало не покажется, но когда мы голосуем против, то создаём им проблемы (разной степени сложности). Когда сидим дома - никаких.

Ну и важный момент. Если решите последовать моему примеру, то обязательно соблюдайте все меры предосторожности - социальная дистанция, маски, онлайн-голосование там, где можно (ненадежный вариант, ну а какой надежный?!) и тд.

Берегите здоровье, не ругайтесь, агитируйте друзей, знакомых, а также подписчиков против вечного Путина!

Кирилл Рогов

...Споры ходить не ходить бесполезны и являются "пособничеством властям". Они никуда не ведут и только оправдывают бездействие и импотенцию. То, что будет происходить 1 июля, не является вообще юридической процедурой. Она выглядит внешне таковой, но ей не является. Разговор идет об одобрении не принятого легально законодательного акта, у самой процедуры также нет легальной (конституционной) рамки, нет правил. Это некоторый такой митинг "за вечного Путина", закамуфлированный под что-то, что вы должны принять за референдум. И подумать, что, проголосовав на нем, вы выполните свой гражданский долг. Или решить, что он проводится не должным образом, и не участвовать в нем. Оба варианта устраивают Кремль.

Надо понимать, что у вас нет инстанции, которая бы учла ваш голос. Элла Памфилова и остальной ЦИК существуют для того, чтобы его не учесть, а не наоборот. Если вы пойдете и проголосуете против, то они вбросят два голоса "за". Если не пойдете, то один. И если это так, то нужно понимать, что единственное, что вы можете сделать, это сообщать ваше мнение не Элле Памфиловой и прочему ЦИКу, а непосредственно обществу, самим себе. И это принесет вам больше удовольствия, уверяю вас. <...>

Оппозиции имеет смысл озаботиться механизмами сбора бюллетеней "нет", заполненных на участке и дома, их ре-трансляции. Формами организации альтернативного митинга в любых форматах. Если, скажем, просто хэштеги "путиннет" соберет в этот день 10 миллионов, то про это будут знать и помнить все. Лучше, чем ту цифре, которую Элла Александровна Памфилова принесет Путину на деревянном блюдце.

Легальные основания голосования настолько слабы, что это дает оппозиции огромное преимущество. если только она способна играть не по навязанным ей правилам, а противопоставить им свои.

И в завершение - шутка дня: