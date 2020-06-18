В России выявлены 7790 новых случаев инфицирования коронавирусом

В России за сутки выявлены 7790 новых случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число инфицированных достигло 561 091.

Накануне было выявлено 7843 заболевших. Это был минимальный суточный прирост с 1 мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

За сутки умерли 182 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России скончались, согласно официальным данным, 7660 человек. Ряд экспертов регулярно критикует власти за непрозрачный учёт числа умерших, кроме того, данные федерального штаба и региональных минздравов часто не сходятся.