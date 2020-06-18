Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В России выявлены 7790 новых случаев инфицирования коронавирусом

В России за сутки выявлены 7790 новых случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число инфицированных достигло 561 091.

Накануне было выявлено 7843 заболевших. Это был минимальный суточный прирост с 1 мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

За сутки умерли 182 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России скончались, согласно официальным данным, 7660 человек. Ряд экспертов регулярно критикует власти за непрозрачный учёт числа умерших, кроме того, данные федерального штаба и региональных минздравов часто не сходятся.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG