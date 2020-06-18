На севере Москвы произошло массовое убийство. Погибли четыре человека, включая стрелка, который, как сообщает издание "База", покончил с собой.

Инцидент случился на улице Приорова. По предварительным данным, 21-летний житель столицы пришёл домой к своей бывшей девушке, с которой расстался, и открыл стрельбу из принесённого с собой в рюкзаке карабина. Кроме девушки, погиб её ребёнок 2019 года рождения, а также её подруга, оказавшаяся в этот момент в квартире.

Издание Mash сообщает, что изначально целью стрелка была 24-летняя модель, сотрудничавшая с Домом моды Вячеслава Зайцева. После расставания убийца долгое время преследовал её, пытаясь восстановить отношения.