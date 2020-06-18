Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобождён под залог

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в свержении конституционного строя и взяточничестве, отпущен из-под стражи под залог в 4 миллиона долларов.

Жалобу адвокатов на решения в отказе изменить Кочаряну меру пресечения в четверг удовлетворил Апелляционный уголовный суд страны. Генеральная прокуратура Армении уже заявила, что обжалует вердикт о залоге.

Как отмечает РБК, сейчас экс-президент находится в медицинском центре в Ереване, где проходит послеоперационное лечение.

Пост президента Армении Роберт Кочарян занимал с 1998 по 2008 год. Около двух лет назад его арестовали по делу о событиях марта 2008 года. Тогда политик готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. При разгоне властями участников многотысячного выступления погибли 10 человек, еще свыше 250 получили ранения.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян во времена тех событий был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. В январе 2010 года Пашиняна осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В 2011 году он вышел на свободу по амнистии.

После ареста в июле 2018 года Роберта Кочаряна дважды освобождали и вновь брали под стражу. В одном из комментариев политик назвал себя жертвой новых властей, которым "прислуживает система правосудия".