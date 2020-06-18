Один из лидеров националистов попросил убежища в Литве

Один из лидеров националистической организации "Ассоциация народного сопротивления" Михаил Пулин сообщил в Фейсбуке, что он "нелегалом перебрался" в Литву, где он попросил политическое убежище.

Свои действия Пулин связал с возбужденным в России против членов АНС уголовным делом. "Я не стал…ждать пока меня переквалифицируют из свидетелей в обвиняемые и арестуют", - написал Пулин на своей странице в социальной сети.

В мае этого года сообщалось, что сотрудники ОМОНа и управления МВД по противодействию экстремизму провели обыски в штаб-квартире АНС, а также по домашним адресам ключевых членов организации - Пулина и Лилии Осиповой. У них изъяли технику. Были задержаны девять человек. Очевидцы утверждали, что полиция применяла силу, как минимум двух активистов избили.

Телеграм-канал Moloko Plus отмечал, что обыски и задержания были проведены в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Незаконное образование юридического лица".

В самой ассоциации дело назвали политически мотивированным и охарактеризовали его как "репрессии по отношению к оппозиционным силам".

"Ассоциация народного сопротивления" – левая националистическая организация, члены которой участвовали во многих акциях протеста. Так, летом прошлого года пресс-секретарь АНС Никита Зайцев был задержан на акции оппозиции за допуск к выборам в Мосгордуму, после чего в знак протеста вскрыл себе вены и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. А Михаил Пулин в апреле также вскрыл себе вены возле здания Минюста в Москве - в знак протеста против жестокого обращения с заключёнными ангарской колонии, где был бунт.