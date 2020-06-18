Президент Трамп дал большое интервью газете Wall Street Journal

Газета Wall Street Journal опубликовала в четверг интервью с президентом США Дональдом Трампом, в котором президент высказывает свою точку зрения по нескольким актуальным вопросам дня, обсуждаемым в Соединенных Штатах.

Отвечая на вопросы о протестах, вызванных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, президент Трамп согласился с тем, что расизм, скорее всего, проявляет себя в американской системе. "Я бы хотел думать, что его не существует, но, к сожалению, скорее всего, что-то есть. Я также сказал бы, что сейчас его гораздо меньше, чем было в прошлом". Президент заявил, что он считает, что с этим явлением нужно бороться путем укрепления экономики и предоставления равных шансов преуспеть всем. Он привел данные о более быстром, чем прогнозировалось, восстановлении занятости после приостановки экономической активности в стране, вызванной пандемией коронавируса и заявил о том, что в следующем году он ожидает резкого подъема экономики.

Говоря о пандемии коронавируса в Соединенных Штатах, президент Трамп сказал, что она угасает и высказал предположение о том, что распространение вируса за пределы Китая могло быть умышленным. Почему, задался президент вопросом, Пекин в декабре и январе ввел строгую изоляцию очагов заражения вирусом в Китае, одновременно позволяя гражданам Китая путешествовать за границу? По мнению президента, нельзя исключить, что это была попытка распространить эпидемию за пределы Китая, чтобы нанести экономический удар по Соединенным Штатам, которые добились больших успехов в том числе и благодаря таможенным пошлинам на китайские товары, введенные президентом Трампом. "Я не думаю, что они сделали это, - сказал Дональд Трамп, - но мы этого не узнаем, в то время, как это имело последствия". Президент Трамп скептически отозвался о масштабном тестировании населения на наличие коронавируса, поскольку рост числа заражений, выявленных в результате тестирования "выставляют нас в негативном свете", подчеркнув вместе с тем, что его администрация создала эффективный механизм тестирования. Американские специалисты называют масштабное тестирование необходимой мерой борьбы с пандемией. Пока вирус выявлен в среднем у 4,6 процента населения.

Значительная часть интервью была посвящена критике бывшего помощника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, чья книга "Комната, где это произошло" должна на днях появиться в продаже. Президент заявил о том, что многие факты, о которых пишет Болтон в книге, выдуманы автором. А сам Джон Болтон в качестве советника был полезен только в одном: "Единственное, что мне нравилось в Болтоне, то, что все считали его сумасшедшим. Поэтому когда я появлялся с ним в комнате для переговоров, у меня было переговорное преимущество, поскольку они думали, что готов к войне, если Джон Болтон был рядом". Согласно выдержкам, опубликованным в разных изданиях, Болтон утверждает, что в своей внешней политике президент действовал прежде всего исходя из своих политических интересов, а не интересов страны.