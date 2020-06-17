МВД проверит сообщения о скупке голосов за поправки к Конституции

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Копию обращения опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Обращение подписано членом комиссии Дмитрием Реутом, его адресат – глава столичного управления МВД Олег Баранов.

В документе комиссия ссылается на материал телеканала "Дождь" с заголовком "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома". Издание отмечает, что существует схема регистрации на онлайн-голосование – несколько человек раздают сим-карты и присылают персональную информацию московских пенсионеров. С использованием этой информации человек может зарегистрироваться на портале московской мэрии и использовать сим-карту для верификации, что позволит ему проголосовать.

"Принимая во внимание, что в сообщении содержатся сведения, указывающие на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), просим незамедлительно проверить вышеуказанную информацию, пресечь незаконную деятельность и предпринять иные необходимые меры реагирования", – говорится в обращении МГИК в ГУ МВД по Москве.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что "с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов". Он пояснил, что еще до начала регистрации на дистанционное голосование было принято решение, что проголосовать можно будет только с тех аккаунтов, которые были созданы до 5 июня.

Многие бюджетники столицы заявляют о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.

Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. В частности, собеседник в департаменте образования и науки рассказал, что на прошлой неделе его и его коллег начальство попросило зарегистрироваться на mos.ru.

Риск ситуации, при которой большое количество людей будет голосовать онлайн, — это отсутствие возможностей общественного контроля за электронным голосованием, считает электоральный эксперт Андрей Бузин. Но одна из главных задач администрации президента и, как следствие, московских властей — повышение явки, рассуждает эксперт, замечая, что интерес к голосованию "невысок, так как все осложняет эпидемия коронавируса". А явка связана с вопросом легитимности процедуры, поясняет эксперт.