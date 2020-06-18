К автору сюжета "Дождя" о покупке голосов приехала полиция

Сотрудники полиции взяли объяснение с корреспондента "Дождя" Антона Баева, который выпустил репортаж о создании поддельных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил юрист телеканала Роман Мазаев.

По словам полицейских, им поступило заявление по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. От кого поступило заявление, сотрудники полиции не уточнили.

В связи с этим им дали указание провести опрос журналиста, который опубликовал эту информацию. По словам юриста, Баев, по сути, повторил то, что было в эфире "Дождя". Никакого уголовного дела ещё не возбуждено. Никакого статуса у журналиста нет, отметил Мазаев.

Сотрудники полиции, четверо из которых были в штатском, приехали к редакции "Дождя" около часа ночи 18 июня. Они потребовали от Антона Баева проехать с ними. Полицейские сказали, что им надо найти людей, которые организовывали продажу голосов и поставку сим-карт, рассказал шеф-редактор телеканала Дмитрий Еловский. После того, как к редакции приехал юрист телеканала, полицейские предложили Баеву дать пояснения в машине.

В репортаже "Дождя" "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома" журналист рассказал о мошенниках, которые предлагают за деньги создать несколько десятков фальшивых аккаунтов для электронного голосования за поправки. Баев проверил эту схему: организаторы выдали ему 25 сим-карт и прислали базу с персональными данными, которые необходимы для регистрации на портале столичной мэрии и участия в голосовании онлайн.

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.