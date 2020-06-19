Врач из Орла: "Пусть голосует кто хочет, но в городе коек больше нет"

Главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева заявила, что желающие могут пойти на голосование по поправкам к Конституции, но свободных коек в больницах больше нет.

Адоньева, которая возглавляет областной гепатологический центр больницы имени Боткина, считает, что после голосования по поправкам к Конституции число зараженных коронавирусом в России вырастет. Однако госпитализировать больных в Орле уже некуда. "У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует кто хочет, но в городе больше коек нет", – сказала врач в интервью изданию "Орловские новости".

Адоньева также отметила, что из-за наплыва больных с COVID-19 "лечить людей от остальных заболеваний некому и негде. Люди продолжают гибнуть от инсульта, инфаркта, онкологии".