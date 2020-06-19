Врач из Орла: "Пусть голосует кто хочет, но в городе коек больше нет"

Главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева заявила, что желающие могут пойти на голосование по поправкам к Конституции, но свободных коек в больницах больше нет.
Адоньева, которая возглавляет областной гепатологический центр больницы имени Боткина, считает, что после голосования по поправкам к Конституции число зараженных коронавирусом в России вырастет. Однако госпитализировать больных в Орле уже некуда. "У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует кто хочет, но в городе больше коек нет", – сказала врач в интервью изданию "Орловские новости".
Адоньева также отметила, что из-за наплыва больных с COVID-19 "лечить людей от остальных заболеваний некому и негде. Люди продолжают гибнуть от инсульта, инфаркта, онкологии".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- Сегодня в России ежедневно фиксируется около 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – больше, чем в тот момент, когда президент Путин объявлял об отмене голосования в апреле.
- От работы во время голосования из-за опасности заражения коронавирусом жизни своих близких и избирателей отказываются и члены избирательных комиссий. Они называют это голосование "бессмысленным риском".
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет.
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