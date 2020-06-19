В Минске задержаны журналист и видеооператор Радио Свобода

Сотрудники Радио Свобода - журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик - задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию. Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно.
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Сотрудники Радио Свобода - журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик - задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию. Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно.
Новость дополняется
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