В Минске задержаны журналист и видеооператор Радио Свобода

Сотрудники Радио Свобода - журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик - задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию. Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно.

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