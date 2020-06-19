Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу следует сложить полномочия. Об этом заявил свердловский схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении в ютьюбе. Кроме того, по мнению монаха, аналогично должны поступить глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илариону и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время "испанки". Храмы закрывали только богоборческие власти", - сказал схиигумен.

Клирик Русской православной церкви ранее неоднократно заявлял, что пандемия коронавируса - выдумка злых сил, которые хотят провести "чипизацию населения”. Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина. Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.

Священник ожидает суда по административному делу за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Заседание назначено на 23 июня. Кроме того, 26 июня схиигумен предстанет перед церковным судом, который рассмотрит вопросы его поведения.

В ожидании судебных заседаний Сергий отправился в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области и фактически взял его под свой контроль. По данным местных СМИ, он отстранил от управления настоятельницу. Журналисты сообщают, что монастырь охраняют лояльные Сергию казаки. Утверждается, что Сергий вопреки запрету возобновил участие в богослужениях.

Сергий и ранее был неформальным руководителем монастырской общины - сама обитель была основана при его участии. Однако де-юре монастырь подчиняется Екатеринбургской епархии. Сейчас в епархии признали утрату контроля над ним.

Московская патриархия осудила захват уральского монастыря Сергием. Однако РПЦ пока не определилась, что делать в этой ситуации.