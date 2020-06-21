Путин присвоил 5 врачам, в том числе Проценко, звание Героя труда

Президент России Владимир Путин в день медицинского работника, который отмечается сегодня, подписал указ о присвоении 5 врачам званий Героя труда "за особые трудовые заслуги, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Среди получивших звание - главврач клиники в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко, главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко, главврач Покровской больницы в Петербурге Марина Бахолдина, главврач нижегородской больницы номер 29 Юлия Гаревская и врач из Калининграда Ирина Коваль.

Наибольшую медийную известность из награждённых врачей ранее получил Проценко, который ещё в начале марта, когда официальное число инфицированных коронавирусом в России исчислялось единицами, публиковал графики о росте числа пациентов с "внебольничной пневмонией". Сам Путин в марте посещал больницу в Коммунарке, где здоровался с Проценко за руку. Спустя несколько дней у главврача обнаружили коронавирус, а Путин после этого, хотя официально не ушёл на карантин, начал работать удалённо из своей резиденции в Ново-Огарёво и покидал её за три месяца всего несколько раз.

В адрес руководства больницы в Коммунарке звучали и критические замечания - в частности, работавшие в клинике медработники жаловались на отсутствие обещанных доплат. Ещё больше негативных комментариев вызывала ситуация в Покровской больнице Петербурга. Её медработники в апреле даже записывали коллективные видеообращения о "катастрофической" ситуации в больнице, утверждая, что им не хватает средств защиты.

Путин также наградил несколько тысяч медработников из разных регионов недавно учреждёнными наградами - орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Указы о награждениях занимают около 100 страниц, это самое массовое одновременное награждение в современной истории России. Орден в честь хирурга Николая Пирогова и медаль в честь хирурга и священника Луки Войно-Ясенецкого были учреждены несколько дней назад.

Эпидемия коронавирусной инфекции в России началась в марте нынешнего года. На данный момент число тех, кто был инфицирован коронавирусом, приближается к 600 тысячам, из них, по официальным данным, умерли более 8 тысяч человек. Представители властей и лично Путин неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с эпидемией. Сами медработники во многих регионах говорили о многочисленных проблемах, включая нехватку оборудования и средств индивидуальной защиты.